В Харькове будут судить чиновника и предпринимателя за махинации с ремонтом дорог
В Харькове прокуратура передала в суд обвинительные акты в отношении бизнесмена и чиновника горсовета. На некачественных работах они нанесли бюджет ущерб в 300 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
-
Москва провела испытания противокорабельных ракет в Японском море, — Минобороны рф
-
Резников показал первые британские танки Challenger в Украине
-
"Воздушная тревога": в одном из районов Одессы включено уведомление об опасности
-
Шторм отодвинул корабли рф к пунктам базирования, впрочем, угроза обстрелов остается
-
Легкоатлет Андрей Щербанивский погиб на фронте
-
Кириленко рассказал, сколько раз за сутки оккупанты обстреливали Донецкую область
-
Богуслаеву объявили дополнительное подозрение: в чем еще обвиняют экс-президента "Мотор Січі"
-
Россияне изобрели новую форму пополнения войска
-
В Киеве прокуратура требует вернуть громаде квартиру, которой завладели мошенники
-
В Одессе не весь электротранспорт вышел на свой маршрут: какой трамвай не стоит ждать
Обвинительные акты
Шевченковская окружная прокуратура Харькова отправила в суд обвинительные акты в отношении директора одного из ООО и чиновника Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета.
Предпринимателя обвиняют в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в крупных размерах, а также по факту составления, выдачи должностным лицом заведомо ложного официального документа, повлекшего тяжкие последствия (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 36). Украины).
В отношении представителя горсовета было возбуждено уголовное дело по служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Детали дела
Следствие установило, что в 2020 г. соответствующий Департамент заключил соглашение с ООО о проведении работ по капитальному ремонту дорог и тротуаров по ул. Ахсарова в Харькове.
Но выполненные работы не соответствовали прописанным в соглашении.
Несмотря на это, чиновник своей подписью засвидетельствовал принятие выполненных строительных работ.
Таким образом обвиняемые нанесли государству ущерб на сумму почти 300 тысяч гривен.
Напомним, что в марте в Киеве объявили подозрение руководителю строительной компании за некачественный ремонт дорог. По этому делу ущерб бюджету составил 121 млн грн.
Фото: Харьковская прокуратура