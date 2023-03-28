В Харькове будут судить чиновника и предпринимателя за махинации с ремонтом дорог

Дело двух махинаторов пошло в суд

В Харькове прокуратура передала в суд обвинительные акты в отношении бизнесмена и чиновника горсовета. На некачественных работах они нанесли бюджет ущерб в 300 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Обвинительные акты

Шевченковская окружная прокуратура Харькова отправила в суд обвинительные акты в отношении директора одного из ООО и чиновника Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета.

Предпринимателя обвиняют в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в крупных размерах, а также по факту составления, выдачи должностным лицом заведомо ложного официального документа, повлекшего тяжкие последствия (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 36). Украины).

В отношении представителя горсовета было возбуждено уголовное дело по служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Детали дела

Следствие установило, что в 2020 г. соответствующий Департамент заключил соглашение с ООО о проведении работ по капитальному ремонту дорог и тротуаров по ул. Ахсарова в Харькове.

Но выполненные работы не соответствовали прописанным в соглашении.

Несмотря на это, чиновник своей подписью засвидетельствовал принятие выполненных строительных работ.

Таким образом обвиняемые нанесли государству ущерб на сумму почти 300 тысяч гривен.

Напомним, что в марте в Киеве объявили подозрение руководителю строительной компании за некачественный ремонт дорог. По этому делу ущерб бюджету составил 121 млн грн.

Фото: Харьковская прокуратура