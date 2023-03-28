У Харкові судитимуть чиновника і підприємця за махінації із ремонтом доріг
У Харкові прокуратура передала до суду обвинувальні акти щодо бізнесмена та чиновника міськради. На неякісних роботах вони завдали бюджету збитків на 300 тисяч гривень.
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
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Обвинувальні акти
Шевченківська окружна прокуратура Харкова відправила до суду обвинувальні акти щодо директора одного із ТОВ та чиновника Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради.
Підприємця звинувачують у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, а також за фактом складання, видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).
Щодо представника міськради була відкрита кримінальна справа щодо службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
Деталі справи
Слідство встановило, що 2020 року відповідний Департамент уклав угоду із ТОВ про проведення робіт з капітального ремонту доріг та тротуарів по вул. Ахсарова у Харкові.
Але виконані роботи не відповідали тим, які були прописані в угоді.
Попри це чиновник своїм підписом засвідчив прийняття виконаних будівельних робіт.
Таким чином обвинувачені спричинили державі збитки на суму майже 300 тисяч гривень.
Нагадаємо, що у березня в Києві оголосили підозру керівнику будівельній компанії за неякісний ремонт доріг. У тій справі збитки бюджету становили 121 млн грн.
Фото: Харківська прокуратура