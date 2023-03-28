У Харкові судитимуть чиновника і підприємця за махінації із ремонтом доріг

Справа двох махінаторів пішла до суду

У Харкові прокуратура передала до суду обвинувальні акти щодо бізнесмена та чиновника міськради. На неякісних роботах вони завдали бюджету збитків на 300 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Обвинувальні акти

Шевченківська окружна прокуратура Харкова відправила до суду обвинувальні акти щодо директора одного із ТОВ та чиновника Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради.

Підприємця звинувачують у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, а також за фактом складання, видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Щодо представника міськради була відкрита кримінальна справа щодо службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Деталі справи

Слідство встановило, що 2020 року відповідний Департамент уклав угоду із ТОВ про проведення робіт з капітального ремонту доріг та тротуарів по вул. Ахсарова у Харкові.

Але виконані роботи не відповідали тим, які були прописані в угоді.

Попри це чиновник своїм підписом засвідчив прийняття виконаних будівельних робіт.

Таким чином обвинувачені спричинили державі збитки на суму майже 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, що у березня в Києві оголосили підозру керівнику будівельній компанії за неякісний ремонт доріг. У тій справі збитки бюджету становили 121 млн грн.

Фото: Харківська прокуратура