В Харькове будут судить мужчину, который сообщал о местах выдачи повесток: что известно

Мужские руки в наручниках (иллюстративный фото). Фото: pxhere.com

Харьковчанин создал телеграмм-канал, где предупреждал о раздаче повесток в городе и области. Мужчине грозит уголовная ответственность за препятствование законной деятельности военных.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура .

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По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения России в Украину обвиняемый создал Телеграмм-канал, в котором распространял информацию о процессе мобилизации на территории Харькова и области.

"В публикациях, размещенных администраторами канала, содержались данные о местах нахождения сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки, сообщалась информация о времени фактического проведения мобилизационных мероприятий", — рассказывают в прокуратуре.

Фото харьковчанина, создавшего Телеграмм-канал о выдаче повесток. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Посты сопровождались фотографиями и видео, на которых изображены военнослужащие ТЦК и СП. Распространение сообщений о местах выдачи повесток создавало предпосылки, чтобы военнообязанные граждане Украины могли избежать призыва на военную службу.

"Кроме того, действия обвиняемого приводили к росту напряжения в обществе и наносили ущерб авторитету ВСУ", — отмечают правоохранители.

41-летнего харьковчанина будут судить по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенный группой лиц (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). Дело будут рассматривать в Московском районном суде г. Харькова.

Напомним, что на Волыни призывник нашел "оригинальный" способ избежать мобилизации . Он сказал, что якобы потерял номер телефона военкома.

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