У Харкові судитимуть чоловіка, який повідомляв про місця видачі повісток: що відомо

Чоловічі руки в кайданках (ілюстративне фото). Фото: pxhere.com

Харків’янин створив Телеграм-канал, де попереджав про роздачу повісток у місті та області. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за перешкоджання законній діяльності військових.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну обвинувачений створив Телеграм-канал, у якому поширював інформацію про процес мобілізації на території Харкова та області.

"У публікаціях, розміщених адміністраторами каналу, містились дані щодо місць знаходження співробітників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, повідомлялась інформація про час фактичного проведення мобілізаційних заходів", — розповідають у прокуратурі.

Фото харків'янина, що створив Телеграм-канал про видачу повісток. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Пости супроводжувались фотографіями і відео, на яких зображені військовослужбовці ТЦК та СП. Поширення повідомлень про місця видачі повісток створювало передумови для того, щоб військовозобов’язані громадяни України могли уникнути призову на військову службу.

"Крім того, дії обвинуваченого призводили до зростання напруження в суспільстві і завдавали шкоди авторитету ЗСУ", — зазначають правоохоронці.

41-річного харків’янина судитимуть за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчиненого групою осіб (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України). Справу розглядатимуть у Московському районному суді м. Харкова.

Нагадаємо, що на Волині призовник знайшов "оригінальний" спосіб уникнути мобілізації. Він сказав, що нібито втратив номер телефону військкома.

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