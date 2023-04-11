В Харькове будут судить мужчину, который запечатлел совершенное им убийство

Фото: Харьковская областная прокуратура

39-летний харьковчанин жестоко убил собутыльника, а затем снял на видео совершение преступления. Полиция завершила расследование жестокого убийства и дело направили в суд.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре .

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Материалы следствия

По данным следствия, 12 января 2023 года в одной из квартир по проспекту Юбилейному в Харькове двое мужчин употребляли алкогольные напитки. Градус беседы значительно повысился, и застолье переросло в ссору. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 39-летний обвиняемый схватил нож и несколько раз ударил своего товарища в шею и лицо.

"Злоумышленник, достав телефон и снимая все на видео, продолжил наносить удары ножом 45-летнему потерпевшему" , - пишут правоохранители.

Обвиняемый несколько раз ударил ножом своего товарища в шею и лицо

Фото: Харьковская областная прокуратура

Мужчину госпитализировали в больницу, где медики пытались спасти его жизнь, однако не смогли - от полученных травм он скончался.

Арест и суд

"Чтобы покинуть место происшествия незамеченным, злоумышленник решил воспользоваться окном. Квартира, в которой он находился вместе со своей жертвой, располагалась на пятом этаже, обвиняемый связал несколько простынь и с их помощью пытался спуститься через оконный проем на улицу. Однако во время спуска не удержался и упал возле дома — здесь его и заметила вызвавшая правоохранителей соседка потерпевшего" , — рассказывают подробности преступления в прокуратуре.

Установлено, что ранее обвиняемый неоднократно испытывал проблемы с законом и, в частности, привлекался к ответственности за кражи, грабежи и нанесение телесных повреждений.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Дело в его отношении будут рассматривать в Московском районном суде г. Харькова по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы.

Напомним, что Харьков попал в рейтинг самых опасных европейских городов по уровню преступности . Город находится на 37 строчке.

Также мы рассказывали о харьковчанине, который организовал преступную схему по выдуриванию денег . Из желающих незаконно выехать за пределы Украины собирали средства, а затем оставляли с носом посреди дороги.