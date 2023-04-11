У Харкові судитимуть чоловіка, який зафільмував скоєне ним вбивство

Фото: Харківська обласна прокуратура

39-річний харків'янин жорстоко вбив товариша по чарці, а потім зафільмував на відео скоєння злочину. Поліція завершила розслідування жорстокого вбивства та справу направили до суду.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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Матеріали слідства

За даними слідства, 12 січня 2023 року в одній з квартир по проспекту Ювілейному в Харкові двоє чоловіків вживали алкогольні напої. Градус бесіди значно підвищився, і застілля переросло у сварку. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 39-річний обвинувачений схопив ніж і декілька разів вдарив ним свого товариша у шию та обличчя.

"Зловмисник, діставши телефон та знімаючи все на відео, продовжив завдавати удари ножем 45-річному потерпілому", — пишуть правоохоронці.

Обвинувачений декілька разів вдарив ножем свого товариша у шию та обличчя

Фото: Харківська обласна прокуратура

Чоловіка госпіталізували до лікарні, де медики намагались врятувати його життя, проте не змогли — від отриманих травм він помер.

Арешт та суд

"Щоб покинути місце події непоміченим, зловмисник вирішив скористатися вікном. Квартира, в якій він перебував разом зі своєю жертвою, розташовувана на п’ятому поверсі, тож обвинувачений зв’язав декілька простирадл і за їхньою допомогою намагався спуститися через віконний отвір на вулицю. Однак під час спуску не втримався і впав біля будинку — тут його і помітила сусідка потерпілого, яка викликала правоохоронців", — розповідають подробиці злочину у прокуратурі.

Встановлено, що раніше обвинувачений неодноразово мав проблеми із законом і, зокрема, притягався до відповідальності за крадіжки, грабежі та нанесення тілесних ушкоджень.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Справу стосовно нього розглядатимуть у Московському районному суді м. Харкова за фактом умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, що Харків потрапив до рейтингу найнебезпечніших європейських міст за рівнем злочинності. Місто знаходиться на 37 сходинці.

Також ми розповідали про харків’янин, який організував злочинну схему з видурювання грошей. З охочих незаконно виїхати за межі України збирали кошти, а потім залишали з носом посеред дороги.