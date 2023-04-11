Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові судитимуть чоловіка, який зафільмував скоєне ним вбивство arrow

У Харкові судитимуть чоловіка, який зафільмував скоєне ним вбивство

11 квітня 2023 14:28
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові судитимуть чоловіка, який зафільмував скоєне ним вбивство
Фото: Харківська обласна прокуратура
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

39-річний харків'янин жорстоко вбив товариша по чарці, а потім зафільмував на відео скоєння злочину. Поліція завершила розслідування жорстокого вбивства та справу направили до суду. 

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Матеріали слідства 

За даними слідства, 12 січня 2023 року в одній з квартир по проспекту Ювілейному в Харкові двоє чоловіків вживали алкогольні напої. Градус бесіди значно підвищився, і застілля переросло у сварку. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 39-річний обвинувачений схопив ніж і декілька разів вдарив ним свого товариша у шию та обличчя.

"Зловмисник, діставши телефон та знімаючи все на відео, продовжив завдавати удари ножем 45-річному потерпілому", — пишуть правоохоронці. 

Обвиняемый несколько раз ударил ножом своего товарища в шею и лицо.
Обвинувачений декілька разів вдарив ножем свого товариша у шию та обличчя
Фото: Харківська обласна прокуратура 

Чоловіка госпіталізували до лікарні, де медики намагались врятувати його життя, проте не змогли — від отриманих травм він помер.

Арешт та суд 

"Щоб покинути місце події непоміченим, зловмисник вирішив скористатися вікном. Квартира, в якій він перебував разом зі своєю жертвою, розташовувана на п’ятому поверсі, тож обвинувачений зв’язав декілька простирадл і за їхньою допомогою намагався спуститися через віконний отвір на вулицю. Однак під час спуску не втримався і впав біля будинку — тут його і помітила сусідка потерпілого, яка викликала правоохоронців", — розповідають подробиці злочину у прокуратурі.

Встановлено, що раніше обвинувачений неодноразово мав проблеми із законом і, зокрема, притягався до відповідальності за крадіжки, грабежі та нанесення тілесних ушкоджень.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Справу стосовно нього розглядатимуть у Московському районному суді м. Харкова за фактом умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, що Харків потрапив до рейтингу найнебезпечніших європейських міст за рівнем злочинності. Місто знаходиться на 37 сходинці.

Також ми розповідали про харків’янин, який  організував злочинну схему з видурювання грошей. З охочих незаконно виїхати за межі України збирали кошти, а потім залишали з носом посеред дороги.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB