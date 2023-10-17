В Харькове будут судить мошенников, которые "помогали" украинцам законно пересечь границу

Пограничники на границе. Фото: google.com

В Харькове будут судить организованную группу мошенников, которые осуществляли аферы под видом законного пересечения границы Украины. Общая сумма нанесенного ущерба составляет почти 400 тысяч гривен.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Что делали мошенники

По данным следствия, 19-летний житель Харькова, зная, что в стране заработала система "Шлях", разработал схему незаконного обогащения.

К плану он привлек еще шесть своих знакомых. Фигуранты публиковали в Telegram-чатах объявления, в которых предлагали помощь в законном пересечении границы Украины. В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что согласование деталей поездки происходило во время переписки в мессенджерах и с помощью телефонных звонков в помещении так называемого "колл-центра", который был оборудован техникой.

Техника, которую нашли у мошенников. Фото: Харьковская областная прокуратура

Мошенники обещали украинцам помочь в изготовлении пакета документов, необходимых для выезда из страны, а также в непосредственной перевозке. Стоимость услуги составляла от 1 000 до 2 500 долларов.

В день выезда клиенты передавали одному из фигурантов деньги. В обмен они получали пакет документов, которые якобы позволят пересечь границу. Мошенники устраивали поездки под управлением женщин.

Документы, которые делали мошенники. Фото: Харьковская областная прокуратура

"Проехав часть дороги, водители под разными предлогами делали остановку, во время которой пассажиры выходили из машины. Согласно разработанного мошенниками плана, женщины не ждали их возвращения, а уезжали с места, оставляя пассажиров на дороге", — говорится в сообщении.

Правоохранители доказали восемь эпизодов преступной деятельности. Общая сумма нанесенного ущерба составляет почти 400 тысяч гривен.

Обвинительный акт в отношении фигурантов

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении семи человек по факту мошенничества, совершенного путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, организованной группой (ч. ч. 3, 4 ст. 190 УК Украины в редакции действующей до 11.08.2023).

Напомним, в Киевской области задержали мошенника, который обманул мать погибшего военного. Ему удалось получить около 7 млн грн.

Также мы писали, что украинцы сообщают о новой мошеннической схеме, по которой можно потерять деньги тем, кто в поисках подработки. В банках утверждают, что бессильны по вопросу незаконного списания средств со счетов клиентов.