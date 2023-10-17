У Харкові судитимуть шахраїв, які "допомагали" українцям законно перетнути кордон

Прикордонники на кордоні. Фото: google.com

У Харкові судитимуть організовану групу шахраїв, які здійснювали афери під виглядом законного перетину кордону України. Загальна сума завданих збитків становить майже 400 тисяч гривень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Що робили шахраї

За даними слідства, 19-річний мешканець Харкова, знаючи, що в країні запрацювала система "Шлях", розробив схему незаконного збагачення.

До плану він залучив ще шість своїх знайомих. Фігуранти публікували в Telegram-чатах оголошення, в яких пропонували допомогу в законному перетині кордону України. У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що узгодження деталей поїздки відбувалось під час листування в месенджерах та за допомогою телефонних дзвінків у приміщенні так званого "кол-центру", який був обладнаний технікою.

Техніка, яку знайшли у шахраїв. Фото: Харківська обласна прокуратура

Шахраї обіцяли українцям допомогти у виготовленні пакета документів, які необхідні для виїзду з країни, а також в безпосередньому перевезенні. Вартість послуги становила від 1 000 до 2 500 доларів.

У день виїзду клієнти передавали одному з фігурантів гроші. В обмін вони отримували пакет документів, які нібито дозволять перетнути кордон. Шахраї влаштовували поїздки під керуванням жінок.

Документи, які робили шахраї. Фото: Харківська обласна прокуратура

"Проїхавши частину дороги, водійки під різними приводами робили зупинку, під час якої пасажири виходили з машини. Згідно розробленого шахраями плану, жінки не чекали їх повернення, а їхали з місця, залишаючи пасажирів на дорозі", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці довели вісім епізодів злочинної діяльності. Загальна сума завданих збитків становить майже 400 тисяч гривень.

Обвинувальний акт щодо фігурантів

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно семи осіб за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою (ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України у редакції чинній до 11.08.2023).

Нагадаємо, у Київській області затримали шахрая, який ошукав матір загиблого військового. Йому вдалося отримати майже 7 млн грн.

Також ми писали, що українці повідомляють про нову шахрайську схему, через яку можна втратити гроші тим, хто в пошуках підробітку. У банках стверджують, що безсилі у питанні незаконного списання коштів з рахунків клієнтів.