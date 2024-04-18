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В Харькове будут судить заведующего отделением больницы, который помогал уклоняться от призыва

18 апреля 2024 10:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове будут судить заведующего отделением больницы, который помогал уклоняться от призыва
Правоохранители и задержанный заведующий отделением больницы. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове будут судить заведующего отделением больницы, который помогал военнообязанным уклоняться от призыва. Фигурант ставил фейковые диагнозы.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в четверг, 18 апреля.

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"Киевской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении заведующего отделением городской клинической больницы по фактам пособничества в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, а также служебного подлога", — говорится в сообщении.

По данным следствия, врач-офтальмолог, являющийся заведующим отделением одной из харьковских городских клинических больниц, помогал мужчинам уклоняться от призыва на военную службу, ставя им фейковые диагнозы.

Установлено, что в мае прошлого года к обвиняемому обратился 40-летний мужчина для обследования в связи с призывом на военную службу.

По просьбе пациента врач внес в медицинскую документацию заведомо недостоверное заключение о наличии у мужчины недостатков зрения, которые приводят к невозможности прохождения военной службы.

"По ходатайству стороны обвинения врач был отстранен от должности. Обвиняемого будут судить в Киевском районном суде г. Харькова", — говорится в сообщении.

Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

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Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины вместе со следователями областной полиции обнаружили две схемы, с помощью которых военнообязанные избегали мобилизации и убегали за границу. Преступники действовали в Сумской и Тернопольской областях.

Также жительница Буковины за 6 000 фунтов стерлингов незаконно пообещала переправить мужчину призывного возраста за границу. Организатора схемы разоблачила полиция, в настоящее время продолжается досудебное расследование.

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Харьков
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