В Харькове будут судить заведующего отделением больницы, который помогал уклоняться от призыва

Правоохранители и задержанный заведующий отделением больницы. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Харькове будут судить заведующего отделением больницы, который помогал военнообязанным уклоняться от призыва. Фигурант ставил фейковые диагнозы.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в четверг, 18 апреля.

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Помощь в уклонении от призыва

"Киевской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении заведующего отделением городской клинической больницы по фактам пособничества в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, а также служебного подлога", — говорится в сообщении.

По данным следствия, врач-офтальмолог, являющийся заведующим отделением одной из харьковских городских клинических больниц, помогал мужчинам уклоняться от призыва на военную службу, ставя им фейковые диагнозы.

Установлено, что в мае прошлого года к обвиняемому обратился 40-летний мужчина для обследования в связи с призывом на военную службу.

По просьбе пациента врач внес в медицинскую документацию заведомо недостоверное заключение о наличии у мужчины недостатков зрения, которые приводят к невозможности прохождения военной службы.

"По ходатайству стороны обвинения врач был отстранен от должности. Обвиняемого будут судить в Киевском районном суде г. Харькова", — говорится в сообщении.

Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины вместе со следователями областной полиции обнаружили две схемы, с помощью которых военнообязанные избегали мобилизации и убегали за границу. Преступники действовали в Сумской и Тернопольской областях.

Также жительница Буковины за 6 000 фунтов стерлингов незаконно пообещала переправить мужчину призывного возраста за границу. Организатора схемы разоблачила полиция, в настоящее время продолжается досудебное расследование.