У Харкові судитимуть завідувача відділення лікарні, який допомагав ухилятися від призову
У Харкові судитимуть завідувача відділення лікарні, який допомагав військовозобов’язаним ухилятися від призову. Фігурант ставив фейкові діагнози.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у четвер, 18 квітня.
Допомога в ухиленні від призову
"Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно завідувача відділення міської клінічної лікарні за фактами пособництва в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, а також службового підроблення", — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, лікар-офтальмолог, який є завідувачем відділення однієї з харківських міських клінічних лікарень, допомагав чоловікам ухилятися від призову на військову службу, ставлячи їм фейкові діагнози.
Встановлено, що у травні минулого року до обвинуваченого звернувся 40-річний чоловік для проходження обстеження у зв’язку з призовом на військову службу.
На прохання пацієнта лікар вніс у медичну документацію завідомо недостовірний висновок щодо наявності у чоловіка вад зору, які призводять до неможливості проходження військової служби.
"За клопотанням сторони обвинувачення лікаря було відсторонено від посади. Обвинуваченого судитимуть у Київському районному суді м. Харкова", — йдеться у повідомленні.
Фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України разом зі слідчими обласної поліції виявили дві схеми, за допомогою яких військовозобов'язані уникали мобілізації та тікали за кордон. Злочинці діяли в Сумській та Тернопільській областях.
Також жителька Буковини за 6 000 фунтів стерлінгів незаконно пообіцяла переправити чоловіка призовного віку за кордон. Організаторку схеми викрила поліція, наразі триває досудове розслідування.
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