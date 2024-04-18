У Харкові судитимуть завідувача відділення лікарні, який допомагав ухилятися від призову

Правоохоронці та затриматий завідувач відділення лікарні. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харкові судитимуть завідувача відділення лікарні, який допомагав військовозобов’язаним ухилятися від призову. Фігурант ставив фейкові діагнози.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у четвер, 18 квітня.

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"Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно завідувача відділення міської клінічної лікарні за фактами пособництва в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, а також службового підроблення", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, лікар-офтальмолог, який є завідувачем відділення однієї з харківських міських клінічних лікарень, допомагав чоловікам ухилятися від призову на військову службу, ставлячи їм фейкові діагнози.

Встановлено, що у травні минулого року до обвинуваченого звернувся 40-річний чоловік для проходження обстеження у зв’язку з призовом на військову службу.

На прохання пацієнта лікар вніс у медичну документацію завідомо недостовірний висновок щодо наявності у чоловіка вад зору, які призводять до неможливості проходження військової служби.

"За клопотанням сторони обвинувачення лікаря було відсторонено від посади. Обвинуваченого судитимуть у Київському районному суді м. Харкова", — йдеться у повідомленні.

Фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України разом зі слідчими обласної поліції виявили дві схеми, за допомогою яких військовозобов'язані уникали мобілізації та тікали за кордон. Злочинці діяли в Сумській та Тернопільській областях.

Також жителька Буковини за 6 000 фунтів стерлінгів незаконно пообіцяла переправити чоловіка призовного віку за кордон. Організаторку схеми викрила поліція, наразі триває досудове розслідування.