В Харькове будут судить женщину, которая оставила маленькую дочь в квартире без еды и воды

Квартира в Харькове, где находилась маленькая девочка. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове местная жительница оставила свою 2,5-летнюю дочь одну в квартире на 12 этаже без еды и воды. Отмечается, что правоохранители сообщили 19-летней гражданке о подозрении из-за того, что она оставила ребенка в опасности.

Об этом пишет Харьковская областная прокуратура.

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Что известно об инциденте

Как известно, событие произошло в Холодногорском районе города. Девочка находилась в квартире сама в течение трех дней, с 30 августа по 2 сентября 2023 года.

Квартира в Харькове, где находилась маленькая девочка. Фото: Харьковская областная прокуратура

"Как стало известно, "неравнодушная" мать пошла "в гости" к своему любовнику. В это время ее маленькая дочь, которая с рождения испытывает проблемы с сердцем, находилась без еды, воды, при наличии свободного доступа к газовой плите и окнам," антисанитарных и опасных условиях", — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, женщина даже не учла, что Харьков постоянно находится под масштабными обстрелами со стороны России, из-за чего ребенок может пострадать.

Спасение маленького ребенка

Однако соседям удалось спасти девочку, ведь их дом почти сутки затапливали из квартиры матери, которая оставила ребенка.

"Поднявшись, они услышали, как ребенок плачет, и сразу обратились к правоохранителям. Сейчас девочка живет у своей бабушки. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения", — добавили в сообщении.

Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправили мужчину, который держал в заложниках собственную семью. Инцидент произошел в конце лета в Черноморске.