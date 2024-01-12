У Харкові судитимуть жінку, яка залишила маленьку доньку в квартирі без їжі та води

Квартира у Харкові, в якій перебувала маленька дівчинка. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові місцева жителька залишила свою 2,5-річну доньку одну в квартирі на 12-му поверсі без їжі та води. Зазначається, що наразі правоохоронці повідомили 19-річній громадянці про підозру через те, що вона залишила дитину у небезпеці.

Про це пише Харківська обласна прокуратура.

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Що відомо про інцидент

Як відомо, подія трапилась в Холодногірському районі міста. Дівчинка перебувала у квартирі сама протягом трьох днів, з 30 серпня до 2 вересня 2023 року.

Квартира у Харкові, в якій перебувала маленька дівчинка. Фото: Харківська обласна прокуратура

"Як стало відомо, "небайдужа" матір пішла "в гості" до свого коханця. У цей час її маленька донька, яка з народження має проблеми із серцем, перебувала без їжі, води за наявності вільного доступу до газової плити та вікон, в антисанітарних та небезпечних умовах", — йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, жінка навіть не врахувала того, що Харків постійно перебуває під масштабними обстрілами з боку Росії, через що дитина може постраждати.

Порятунок маленької дитини

Проте сусідам вдалося врятувати дівчинку, адже їхню оселю майже добу затоплювали з квартири матері, яка залишила дитину.

"Піднявшись, вони почули, як плаче дитина, та одразу звернулись до правоохоронців. Наразі дівчинка живе у своєї бабусі. Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили чоловіка, який тримав у заручниках власну родину. Інцидент трапився наприкінці літа у Чорноморську.