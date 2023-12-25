В Харькове будут судить предателя — он хотел сбежать в Россию и мечтал о захвате востока Украины

Житель Харькова в суде. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Украине готовится судебное разбирательство против 55-летнего жителя Харькова. Он мечтал о захвате Восточной Украины и пытался сбежать в Россию.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Известно, что житель Харькова обвиняется в публикации контента, который оправдывает военное вторжение России в Украину. Это поведение считается нарушением статьи 436-2 Украинского уголовного кодекса.

Согласно следствию, мужчина активно публиковал в социальной сети, запрещенной на территории Украины, посты в поддержку России, выражая ностальгию по временам СССР и высказывая надежды на захват восточного региона Украины.

"Сторонник "русского мира" попытался уклониться от правосудия и стремился перебраться в Россию. Для этого он составил схему бегства, используя эвакуационный коридор в Запорожской области, предназначенный для перемещения мирных жителей", — говорится в сообщении.

Стоит уточнить, что в ноябре текущего года правоохранительные органы задержали его, и теперь он находится под арестом.

Сообщение о предательстве харьковчанина. Фото: скриншот

Напомним, что бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича подозревают в государственной измене и ему сообщили о подозрении. Следствие указывает, что он был завербован российской ФСБ и в 2014 году переехал в Москву.

Также СБУ задержала депутата одного из поселковых советов Херсонской области, который во время оккупации "сдал" российским солдатам собственного отца ради должности.