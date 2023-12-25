Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові судитимуть зрадника — він хотів втекти до Росії та мріяв про захоплення сходу України arrow

У Харкові судитимуть зрадника — він хотів втекти до Росії та мріяв про захоплення сходу України

25 грудня 2023 12:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Харкові судитимуть зрадника — він хотів втекти до Росії та мріяв про захоплення сходу України
Мешканець Харкова в суді. Фото: Харківська обласна прокуратура
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні готується судовий розгляд проти 55-річного мешканця Харкова. Він мріяв про захоплення східної України та намагався втекти до Росії.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Читайте також:

У чому звинувачують харків'янина

Відомо, що мешканця Харкова звинувачують у публікації контенту, який виправдовує військове вторгнення Росії в Україну. Ця поведінка вважається порушенням статті 436-2 Українського кримінального кодексу.

Відповідно до слідства, чоловік активно публікував у соціальній мережі, забороненій на території України, посади на підтримку Росії, висловлюючи ностальгію за часами СРСР та сподівання на захоплення східного регіону України.

"Прихильник "руського міра" спробував ухилитися від правосуддя і прагнув перебратися до Росії. Для цього він склав схему втечі, використовуючи евакуаційний коридор у Запорізькій області, призначений для переміщення мирних жителів", — йдеться у повідомленні.

Варто уточнити, що у листопаді поточного року правоохоронці затримали його, і тепер він перебуває під арештом.

держзрада
Повідомлення про зраду харків'янина. Фото: скриншот

Нагадаємо, що колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України Володимира Сівковича підозрюють у державній зраді та йому повідомили про підозру. Слідство вказує, що його було завербовано російською ФСБ і у 2014 році переїхав до Москви.

Також СБУ затримала депутата однієї із селищних рад Херсонської області, яка під час окупації "здала" російським солдатам власного батька заради посади.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі