У Харкові судитимуть зрадника — він хотів втекти до Росії та мріяв про захоплення сходу України

Мешканець Харкова в суді. Фото: Харківська обласна прокуратура

В Україні готується судовий розгляд проти 55-річного мешканця Харкова. Він мріяв про захоплення східної України та намагався втекти до Росії.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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У чому звинувачують харків'янина

Відомо, що мешканця Харкова звинувачують у публікації контенту, який виправдовує військове вторгнення Росії в Україну. Ця поведінка вважається порушенням статті 436-2 Українського кримінального кодексу.

Відповідно до слідства, чоловік активно публікував у соціальній мережі, забороненій на території України, посади на підтримку Росії, висловлюючи ностальгію за часами СРСР та сподівання на захоплення східного регіону України.

"Прихильник "руського міра" спробував ухилитися від правосуддя і прагнув перебратися до Росії. Для цього він склав схему втечі, використовуючи евакуаційний коридор у Запорізькій області, призначений для переміщення мирних жителів", — йдеться у повідомленні.

Варто уточнити, що у листопаді поточного року правоохоронці затримали його, і тепер він перебуває під арештом.

Повідомлення про зраду харків'янина. Фото: скриншот

Нагадаємо, що колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України Володимира Сівковича підозрюють у державній зраді та йому повідомили про підозру. Слідство вказує, що його було завербовано російською ФСБ і у 2014 році переїхав до Москви.

Також СБУ затримала депутата однієї із селищних рад Херсонської області, яка під час окупації "здала" російським солдатам власного батька заради посади.