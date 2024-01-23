В Харькове и Шостке раздаются взрывы 23 января

Черный дым над городом в результате взрыва. Иллюстративное фото: Информатор

Россияне продолжают атаковать Украину. Под прицелом врага сегодня утром, 23 января, оказались также Харьков и Шостка Сумской области. В городах раздались громкие взрывы.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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Обстрел Харькова и Сумщины 23 января

Оккупанты утром 23 января совершают массированную атаку по городам Украины. Первые взрывы уже прогремели в Киеве и на Днепропетровщине. Впоследствии враг нанес удар по Харькову. В городе прогремело не менее пяти взрывов.

"Снова бьют по Харькову — уже несколько взрывов в городе", — отметил Терехов.

Скриншот поста Терехова

Скриншот поста Новини.LIVE

Скриншот поста Новини.LIVE

Также под ракетными обстрелами россиян оказались еще и Сумщина. В Шостке также прогремели мощные взрывы.

Скриншот поста Новини.LIVE

В настоящее время воздушная тревога раздается во всех областях Украины и остается угроза применения баллистических ракет врага.

Карта воздушных тревог 23 января

Напомним, в Киеве прогремели первые сильные взрывы утром 23 января. В столице сработала система ПВО.

Добавим, местные жители Павлограда отмечают, что на Днепропетровщине тоже слышали громкие взрывы утром 23 января.