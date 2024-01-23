Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове и на Сумщине раздаются громкие взрывы arrow

В Харькове и на Сумщине раздаются громкие взрывы

23 января 2024 07:35
обновлено: 07:45
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Харькове и Шостке раздаются взрывы 23 января
Черный дым над городом в результате взрыва. Иллюстративное фото: Информатор
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россияне продолжают атаковать Украину. Под прицелом врага сегодня утром, 23 января, оказались также Харьков и Шостка Сумской области. В городах раздались громкие взрывы.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Читайте также:

Обстрел Харькова и Сумщины 23 января

Оккупанты утром 23 января совершают массированную атаку по городам Украины. Первые взрывы уже прогремели в Киеве и на Днепропетровщине. Впоследствии враг нанес удар по Харькову. В городе прогремело не менее пяти взрывов.

"Снова бьют по Харькову — уже несколько взрывов в городе", — отметил Терехов.

Скриншот сообщения Терехова
Скриншот поста Терехова
Скриншот сообщения Новости.LIVE
Скриншот поста Новини.LIVE
Скриншот сообщения Новости.LIVE
Скриншот поста Новини.LIVE

Также под ракетными обстрелами россиян оказались еще и Сумщина. В Шостке также прогремели мощные взрывы.

Скриншот сообщения Новости.LIVE
Скриншот поста Новини.LIVE

В настоящее время воздушная тревога раздается во всех областях Украины и остается угроза применения баллистических ракет врага.

Карта воздушных тревог 23 января
Карта воздушных тревог 23 января

Напомним, в Киеве прогремели первые сильные взрывы утром 23 января. В столице сработала система ПВО.

Добавим, местные жители Павлограда отмечают, что на Днепропетровщине тоже слышали громкие взрывы утром 23 января.

война
Харьков
взрыв
россияне
Украина
Сумская область
обстрелы
воздушная тревога
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

Актуальное по теме