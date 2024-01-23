У Харкові та Шостці лунають вибухи 23 січня

У Харкові та на Сумщині лунають гучні вибухи
Росіяни продовжують атакувати Україну. Під прицілом ворога сьогодні зранку, 23 січня, опинилися також Харків та Шостка, що на Сумщині. У містах пролунали гучні вибухи.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Обстріл Харкова та Сумщини 23 січня
Окупанти вранці 23 січня здійснюють масовану атаку по містах України. Перші вибухи вже пролунали у Києві та на Дніпропетровщині. Згодом ворог завдав удару по Харкову. У місті пролунало щонайменше п'ять вибухів.
"Знову бʼють по Харкову — вже кілька вибухів у місті", — зазначив Терехов.
Також під ракетним обстрілом росіян опинилися ще й Сумщина. У Шостці також пролунали потужні вибухи.
Наразі повітряна тривога лунає у всіх областях України і залишається загроза застосування балістичних ракет ворога.
Нагадаємо, у Києві пролунали перші сильні вибухи вранці 23 січня. У столиці спрацювала система ППО.
Додамо, місцеві жителі Павлограда зазначають, що на Дніпропетровщині теж чули гучні вибухи вранці 23 січня.
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