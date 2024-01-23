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У Харкові та на Сумщині лунають гучні вибухи

23 січня 2024 07:35
оновлено: 07:45
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Харкові та Шостці лунають вибухи 23 січня
Чорний дим над містом в результаті вибуху. Ілюстративне фото: Інформатор
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни продовжують атакувати Україну. Під прицілом ворога сьогодні зранку, 23 січня, опинилися також Харків та Шостка, що на Сумщині. У містах пролунали гучні вибухи.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Обстріл Харкова та Сумщини 23 січня

Окупанти вранці 23 січня здійснюють масовану атаку по містах України. Перші вибухи вже пролунали у Києві та на Дніпропетровщині. Згодом ворог завдав удару по Харкову. У місті пролунало щонайменше п'ять вибухів.

"Знову бʼють по Харкову — вже кілька вибухів у місті", — зазначив Терехов.

Скриншот допису Терехова
Скриншот допису Терехова
Скриншот допису Новини.LIVE
Скриншот допису Новини.LIVE
Скриншот допису Новини.LIVE
Скриншот допису Новини.LIVE

Також під ракетним обстрілом росіян опинилися ще й Сумщина. У Шостці також пролунали потужні вибухи.

Скриншот допису Новини.LIVE
Скриншот допису Новини.LIVE

Наразі повітряна тривога лунає у всіх областях України і залишається загроза застосування балістичних ракет ворога.

Мапа повітряних тривог 23 січня
Мапа повітряних тривог 23 січня

Нагадаємо, у Києві пролунали перші сильні вибухи вранці 23 січня. У столиці спрацювала система ППО.

Додамо, місцеві жителі Павлограда зазначають, що на Дніпропетровщині теж чули гучні вибухи вранці 23 січня.

війна
Харків
вибух
росіяни
Україна
Сумська область
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повітряна тривога
атака

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