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В Харькове и области проверили воду у пляжей — в каких водохранилищах можно купаться

20 июня 2024 16:43
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Илья Рябинин
редактор
Купальный сезон 2024 – где в Харькове можно купаться
Пляж "Акважур" на Журавлевском водохранилище в Харькове. Фото: vgorode.ua
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Харькове и области провели проверку воды около шести купальных мест города. Результаты проведенных анализов мониторинга качества воды поверхностных водохранилищ оказались не утешительными.

Об этом сообщил Харьковский облцентр контроля и профилактики болезней, информирует портал "Комментарии" в четверг, 20 июня.

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Как стало известно, в пределах акватории городских пляжей "Удянский", в Алексеевском лугопарке, Журавлевском гидропарке, Безлюдовском и Петренковском водохранилищах, у Основенского озера обнаружили сверхнормативное содержание лактозоположительных кишечных палочек.

Результаты свидетельствуют о возможном загрязнении водоемов в результате попадания сточных вод, в частности, болезнетворных возбудителей.

"Настоятельно рекомендуем учесть предоставленную информацию дополнительно к другим имеющимся рискам, в том числе связанным с ведением боевых действий, при наличии желания воспользоваться указанными водоемами для отдыха", — подчеркнули в лабораторном центре.

Список мест массового отдыха населения на водных объектах, которые находится под мониторинговым наблюдением ГУ "Харьковский ОЦКПХ МЗ", можно просмотреть по ссылке.

В то же время перечень пляжей, опасных для купания, отображен на карте, которая обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.

Напомним, ранее на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА было принято решение не открывать в этом году пляжный сезон в столице из-за военного положения в стране.

А также мы сообщали о том, сколько стоит отдохнуть на "Калетоне" — первом официально открытом пляже в Одессе.

Харьков
пляж
Украина
Харьковская область
вода
проверки
водохранилище

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