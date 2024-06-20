Купальный сезон 2024 – где в Харькове можно купаться

Пляж "Акважур" на Журавлевском водохранилище в Харькове. Фото: vgorode.ua

В Харькове и области провели проверку воды около шести купальных мест города. Результаты проведенных анализов мониторинга качества воды поверхностных водохранилищ оказались не утешительными.

Об этом сообщил Харьковский облцентр контроля и профилактики болезней, информирует портал "Комментарии" в четверг, 20 июня.

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Как стало известно, в пределах акватории городских пляжей "Удянский", в Алексеевском лугопарке, Журавлевском гидропарке, Безлюдовском и Петренковском водохранилищах, у Основенского озера обнаружили сверхнормативное содержание лактозоположительных кишечных палочек.

Результаты свидетельствуют о возможном загрязнении водоемов в результате попадания сточных вод, в частности, болезнетворных возбудителей.

"Настоятельно рекомендуем учесть предоставленную информацию дополнительно к другим имеющимся рискам, в том числе связанным с ведением боевых действий, при наличии желания воспользоваться указанными водоемами для отдыха", — подчеркнули в лабораторном центре.

Список мест массового отдыха населения на водных объектах, которые находится под мониторинговым наблюдением ГУ "Харьковский ОЦКПХ МЗ", можно просмотреть по ссылке.

В то же время перечень пляжей, опасных для купания, отображен на карте, которая обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.

Напомним, ранее на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА было принято решение не открывать в этом году пляжный сезон в столице из-за военного положения в стране.

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