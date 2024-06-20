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У Харкові та області перевірили воду поблизу пляжів — в яких водоймищах можна купатись

20 червня 2024 16:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Купальний сезон 2024 — де в Харкові можна купатись
Пляж "Акважур" на Журавлівському водосховищі у Харкові. Фото: vgorode.ua
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Харкові та області провели перевірку води поблизу шести купальних місць міста. Результати проведених аналізів моніторингу якості води поверхневих водоймищ виявилися не втішними.

Про це повідомив Харківський облцентр контролю та профілактики хвороб, інформує портал "Коментарі" у четвер, 20 червня.

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Як стало відомо, в межах акваторії міських пляжів "Удянський", в Олексіївському лугопарку, Журавлівському гідропарку, Безлюдівському та Петренківському водоймищах, біля Основ’янського озера виявили понаднормативний вміст лактозопозитивних кишкових паличок.

Результати свідчить про можливе забруднення водоймищ в результаті потрапляння стічних вод, зокрема, хвороботворних збудників.

"Наполегливо рекомендуємо врахувати надану інформацію додатково до інших наявних ризиків, в тому числі пов’язаних з веденням бойових дій, за наявності бажання  скористатися  вказаними водоймищами для відпочинку", — наголосили в лабораторному центрі.

Перелік місць масового відпочинку населення на водних об’єктах, які знаходиться під моніторинговим наглядом ДУ "Харківський ОЦКПХ МОЗ", можна переглянути за посиланням.

Водночас перелік пляжів, які є небезпечними для купання, відображені на карті, яка оновлюється при отриманні нових результатів лабораторних досліджень.

Нагадаємо, раніше на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА було прийнято рішення не відкривати цього року пляжний сезон у столиці через воєнний стан в країні.

А також ми повідомляли про те, скільки коштує відпочити на "Калетоні" — першому офіційно відкритому пляжі в Одесі.

Харків
пляж
Україна
Харківська область
вода
перевірки
водосховище

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