Прогноз погоды на Харьковщине на завтра, 3 ноября

Мокрый снег. Иллюстративное фото: Новости.

В Харькове и области в воскресенье, 3 ноября, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью возможен дождь и мокрый снег, днем температура будет до +7 °С.

Об этом сообщил Харьковский РЦГМ в Telegram.

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Погода на Харьковщине 3 ноября

В области облачно с прояснениями. Ночью в северной половине региона небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а в южной без существенных осадков.

День пройдет без существенных осадков. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер 9-14 м/с, но ночью местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью от -2...+3 °С;

днем +2...+7 °С.

В Харькове ночью будет мокрый снег и дождь, а днем сухо. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура воздуха:

ночью около 0 °С;

днем +4...+6 °С.

Скриншот поста Харьковского РЦГМ

Напомним, на Львовщине на завтра прогнозируют гололедицу и слабый туман.

А в Укргидрометцентре предупредили о снеге в выходные в некоторых областях.