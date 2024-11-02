Прогноз погоды на Харьковщине на завтра, 3 ноября

В Харькове и области прогнозируют мокрый снег завтра
В Харькове и области в воскресенье, 3 ноября, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью возможен дождь и мокрый снег, днем температура будет до +7 °С.
Об этом сообщил Харьковский РЦГМ в Telegram.
Погода на Харьковщине 3 ноября
В области облачно с прояснениями. Ночью в северной половине региона небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а в южной без существенных осадков.
День пройдет без существенных осадков. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер 9-14 м/с, но ночью местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью от -2...+3 °С;
- днем +2...+7 °С.
В Харькове ночью будет мокрый снег и дождь, а днем сухо. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура воздуха:
- ночью около 0 °С;
- днем +4...+6 °С.
Напомним, на Львовщине на завтра прогнозируют гололедицу и слабый туман.
А в Укргидрометцентре предупредили о снеге в выходные в некоторых областях.
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