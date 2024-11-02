Прогноз погоди на Харківщині на завтра, 3 листопада

Мокрий сніг. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Харкові та області у неділю, 3 листопада, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі можливий дощ та мокрий сніг, вдень температура буде до +7 °С.

Про це повідомив Харківський РЦГМ у Telegram.

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Погода на Харківщині 3 листопада

В області буде хмарно з проясненнями. Вночі у північній половині регіону невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а у південній без істотних опадів.

День пройде без істотних опадів. Синоптики прогнозують північно-західний вітер 9-14 м/с, але вночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі від -2...+3 °С;

вдень +2...+7 °С.

У Харкові вночі також буде мокрий сніг та дощ, а вдень сухо. Вітер північно-західний 9-14 м/с.

Температура повітря:

вночі близько 0 °С;

вдень +4...+6 °С.

Скриншот допису Харківського РЦГМ

Нагадаємо, на Львівщині на завтра прогнозують ожеледицю та слабкий туман.

А в Укргідрометцентрі попередили про сніг на вихідних у деяких областях.