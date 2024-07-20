Отключение света в Харькове и области будут на протяжении всех суток, в Харьковоблэнерго обнародовали график отключений

Восстановление линии электропередач в Харькове. Фото: Харьковоблэнерго

Сегодня в Харькове и Харьковской области в течение суток будут задействованы графики отключения света. Местные энергетики сообщают, что будут выключать электричество по расписанию для 12 групп потребителей.

Точный график 19 июля, в пятницу опубликовало Харьковоблэнерго в Telegram.

Читайте также:

Когда и кому будут отключать свет на Харьковщине

Харьковоблэнерго обнародовало график отключений сразу на всю неделю — с 20 по 26 июля. Энергетики расшифровали, что означают отметки в графике.

График отключений в Киеве. Фото: Скриншот

График касается сразу 12 групп потребителей. Красным цветом выделены часы без света для вашей группы, оранжевым – вероятные отключения (исходя из текущей ситуации в Объединенной энергосистеме Украины), желтым – часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений.

1 и 4 группы: с 03:00 до 05:59 и 21:00 до 23:59 - электроснабжение отсутствует, с 09:00 до 11:59 и с 15:00 до 17:59 - вероятные отключения;

2 и 11 группы: с 00:00 до 02:59 и с 18:00 до 20:59 - электроснабжение отсутствует, с 06:00 до 08:59 и с 12:00 до 14:59 - вероятные отключения;

3 и 6 группы: с 06:00 до 08:59 и с 12:00 до 14:59 - электроснабжение отсутствует, с 00:00 до 02:59 и 18:00 до 20:59 - вероятные отключения;

5 и 8 группы: с 09:00 до 11:59 и с 15:00 до 17:59 – электроснабжение отсутствует, с 03:00 до 05:59 и 21:00 до 23:59 – вероятные отключения.

7 и 10 группы: с 12:00 до 14:59 и с 18:00 до 20:59 - электроснабжение отсутствует, с 00:00 до 02:59 и с 06:00 до 08:59 - вероятные отключения;

9 и 12 группы: с 15:00 до 17:59 и с 21:00 до 23:59 – электроснабжение отсутствует, с 03:00 до 05:59 и с 09:00 до 11:59 – вероятные отключения.

Ранее мы сообщали, что из-за отключения света у клиентов ПриватБанка могут возникнуть проблемы при пополнении банковских карт в терминалах, ведь в эти моменты средства могут не поступить, а на возврат придется потратить несколько недель.

А также Энергоатом досрочно запустил очередной ядерный реактор после ремонта и обслуживания, что теперь должно значительно усилить энергосеть.