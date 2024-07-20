Відключення світла у Харкові та області будуть протягом всіє доби, у Харківобленерго оприлюднили графік відключень

Відновлення лінії електропередачі у Харкові. Фото: Харківобленерго

Сьогодні у Харкові та Харківській області протягом доби будуть задіяні графіки відключення світла. Місцеві енергетики повідомляють, що вимикатимуть електрику згідно з розкладом для 12 груп споживачів.

Точний графік 19 липня, у п'ятницю опублікувало Харківобленерго у Telegram.

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Харківобленерго оприлюднило графік відключень відразу на весь тиждень — з 20 по 26 липня. Енергетики розшифрували, що значать позначки у графіку.

Графік відключень у Харкові. Фото: Скриншот

Графік стосується відразу 12 груп споживачів. Червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, помаранчевим - імовірні відключення (виходячи із поточної ситуації в Об'єднаній енергосистемі України), жовтим - години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання.

1 та 4 групи: з 03:00 до 05:59 та 21:00 до 23:59 — електропостачання відсутнє, з 09:00 до 11:59 та з 15:00 до 17:59 — ймовірні відключення;

2 та 11 групи: з 00:00 до 02:59 та з 18:00 до 20:59 — електропостачання відсутнє, з 06:00 до 08:59 та з 12:00 до 14:59 — ймовірні відключення;

3 та 6 групи: з 06:00 до 08:59 та з 12:00 до 14:59 — електропостачання відсутнє, з 00:00 до 02:59 та 18:00 до 20:59 — ймовірні відключення;

5 та 8 групи: з 09:00 до 11:59 та з 15:00 до 17:59 — електропостачання відсутнє, з 03:00 до 05:59 та 21:00 до 23:59 — ймовірні відключення.

7 та 10 групи: з 12:00 до 14:59 та з 18:00 до 20:59 — електропостачання відсутнє, з 00:00 до 02:59 та з 06:00 до 08:59 — ймовірні відключення;

9 та 12 групи: з 15:00 до 17:59 та з 21:00 до 23:59 — електропостачання відсутнє, з 03:00 до 05:59 та з 09:00 до 11:59 — ймовірні відключення.

Раніше ми повідомляли, що через відключення світла у клієнтів ПриватБанку можуть бути проблеми під час поповнення банківських карт у терміналах, адже в ці моменти кошти можуть не надійти, а на повернення доведеться витратити кілька тижнів.

А також Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу.