Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові та області цілодобово вимикатимуть світло — що повідомляє Харківобленерго arrow

У Харкові та області цілодобово вимикатимуть світло — що повідомляє Харківобленерго

20 липня 2024 02:26
Анатолій Слюсар - Редактор
Відключення світла у Харкові та області будуть протягом всіє доби, у Харківобленерго оприлюднили графік відключень
Відновлення лінії електропередачі у Харкові. Фото: Харківобленерго
Анатолій Слюсар - Редактор

Сьогодні у Харкові та Харківській області протягом доби будуть задіяні графіки відключення світла. Місцеві енергетики повідомляють, що вимикатимуть електрику згідно з розкладом для 12 груп споживачів.

Точний графік 19 липня, у п'ятницю опублікувало Харківобленерго у Telegram.

Читайте також:

Коли й кому відключатимуть світло на Харківщині

Харківобленерго оприлюднило графік відключень відразу на весь тиждень — з 20 по 26 липня. Енергетики розшифрували, що значать позначки у графіку.

У Харкові та області цілодобово вимикатимуть світло — що повідомляє Харківобленерго - фото 1
Графік відключень у Харкові. Фото: Скриншот

Графік стосується відразу 12 груп споживачів. Червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, помаранчевим - імовірні відключення (виходячи із поточної ситуації в Об'єднаній енергосистемі України), жовтим - години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. 

  • 1 та 4 групи: з 03:00 до 05:59 та 21:00 до 23:59 — електропостачання відсутнє, з 09:00 до 11:59 та з 15:00 до 17:59 — ймовірні відключення;
  • 2 та 11 групи: з 00:00 до 02:59 та з 18:00 до 20:59 — електропостачання відсутнє, з 06:00 до 08:59 та з 12:00 до 14:59 — ймовірні відключення;
  • 3 та 6 групи: з 06:00 до 08:59 та з 12:00 до 14:59 — електропостачання відсутнє, з 00:00 до 02:59 та 18:00 до 20:59 — ймовірні відключення;
  • 5 та 8 групи: з 09:00 до 11:59 та з 15:00 до 17:59 — електропостачання відсутнє, з 03:00 до 05:59 та 21:00 до 23:59 — ймовірні відключення.
  • 7 та 10 групи: з 12:00 до 14:59 та з 18:00 до 20:59 — електропостачання відсутнє, з 00:00 до 02:59 та з 06:00 до 08:59 — ймовірні відключення;
  • 9 та 12 групи: з 15:00 до 17:59 та з 21:00 до 23:59 — електропостачання відсутнє, з 03:00 до 05:59 та з 09:00 до 11:59 — ймовірні відключення.

Раніше ми повідомляли, що через відключення світла у клієнтів ПриватБанку можуть бути проблеми під час поповнення банківських карт у терміналах, адже в ці моменти кошти можуть не надійти, а на повернення доведеться витратити кілька тижнів.

А також Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу. 

Харків Харківська область Укренерго світло блекаут

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні