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В Харькове произошел пожар в общежитии — ГСЧС удалось эвакуировать людей

29 июля 2024 11:42
Катерина Османская - Редактор
В Харькове 29 июля произошел пожар в общежитии
Пожар в общежитии Харькова. Фото: ГСЧС
Катерина Османская - Редактор

В Харькове утром 29 июля произошел пожар в общежитии Государственного биотехнологического университета. Спасатели эвакуировали десять человек из задымленного помещения.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы чрезвычайных ситуаций в понедельник, 29 июля.

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Пожар в общежитии в Харькове

"Возгорание произошло 29 июля около 05:00 в 5-этажном здании общежития Государственного биотехнологического университета, что в Киевском районе города Харькова. Горела комната на 4-м этаже", — говорится в сообщении. 

пожар в общежитии в Харькове
Пожар в общежитии Харькова. Фото: ГСЧС
пожар в общежитии в Харькове
Пожар в общежитии Харькова. Фото: ГСЧС
пожар в общежитии в Харькове
Спасатели тушат пожар в общежитии в Харькове. Фото: ГСЧС
пожар в общежитии в Харькове
Пожар в общежитии Харькова. Фото: ГСЧС
пожар в общежитии в Харькове
Спасатель при пожаре в общежитии в Харькове. Фото: ГСЧС

Спасатели рассказали, что из-за сильного задымления верхних этажей пожарным пришлось эвакуировать лестницей десять жителей общежития. Кроме того, с помощью пожарной автолестницы были спасены два человека.

Известно, что в 07:00 пожар был ликвидирован. На месте происшествия также работали психологи ГСЧС.

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Скриншот сообщения ГСЧС

Напомним, в ночь на 28 июля в Хаджибейском районе Одессы горела квартира. Спасатели вовремя ликвидировали пожар и спасли 24 человека, из которых четверо детей.

Также мы писали, что в Николаеве спасатели двое суток тушили пожар, где могли быть неразорванные снаряды после обстрелов. Огонь охватил территорию более 30 гектаров, а усложняла работу сотрудников ГСЧС жара и ветер, разносящий огонь по прилегающим территориям.

Харьков пожар ГСЧС общежитие

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