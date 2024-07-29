У Харкові 29 липня трапилася пожежа у гуртожитку

У Харкові трапилася пожежа у гуртожитку — ДСНС вдалося евакуювати людей
У Харкові зранку 29 липня трапилася пожежа у гуртожитку Державного біотехнологічного університету. Рятувальники евакуювали десятьох людей із задимленого приміщення.
Про це повідомив пресцентр Державної служби надзвичайних ситуацій у понеділок, 29 липня.
Пожежа у гуртожитку в Харкові
"Займання сталося 29 липня близько 05:00 у 5-поверховій будівлі гуртожитку Державного біотехнологічного університету, що у Київському районі міста Харкова. Горіла кімната на 4-му поверсі", — йдеться у повідомленні.
Рятувальники розповіли, що через сильне задимлення верхніх поверхів вогнеборцям довелось евакуйовувати сходами десятьох мешканців гуртожитку. Крім того, за допомогою пожежної автодрабини було врятовано двох осіб.
Відомо, що о 07:00 пожежу ліквідували. На місці події також працювали психологи ДСНС.
Нагадаємо, у ніч проти 28 липня в Хаджибейському районі Одеси горіла квартира. Рятувальники вчасно ліквідували пожежу, врятувавши 24 осіб, з яких четверо дітей.
Також ми писали, що у Миколаєві рятувальники дві доби гасили пожежу, де могли бути нерозірвані снаряди після обстрілів. Вогонь охопив територію понад 30 гектарів, а ускладнювала роботу співробітників ДСНС спека та вітер, який розносив вогонь по прилеглих територіях.
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