У Харкові 29 липня трапилася пожежа у гуртожитку

Пожежа в гуртожитку у Харкові. Фото: ДСНС

У Харкові зранку 29 липня трапилася пожежа у гуртожитку Державного біотехнологічного університету. Рятувальники евакуювали десятьох людей із задимленого приміщення.

Про це повідомив пресцентр Державної служби надзвичайних ситуацій у понеділок, 29 липня.

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Пожежа у гуртожитку в Харкові

"Займання сталося 29 липня близько 05:00 у 5-поверховій будівлі гуртожитку Державного біотехнологічного університету, що у Київському районі міста Харкова. Горіла кімната на 4-му поверсі", — йдеться у повідомленні.

Пожежа в гуртожитку у Харкові. Фото: ДСНС

Пожежа в гуртожитку у Харкові. Фото: ДСНС

Рятувальники гасять пожежу в гуртожитку у Харкові. Фото: ДСНС

Пожежа в гуртожитку у Харкові. Фото: ДСНС

Рятувальник під час пожежі в гуртожитку у Харкові. Фото: ДСНС

Рятувальники розповіли, що через сильне задимлення верхніх поверхів вогнеборцям довелось евакуйовувати сходами десятьох мешканців гуртожитку. Крім того, за допомогою пожежної автодрабини було врятовано двох осіб.

Відомо, що о 07:00 пожежу ліквідували. На місці події також працювали психологи ДСНС.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 28 липня в Хаджибейському районі Одеси горіла квартира. Рятувальники вчасно ліквідували пожежу, врятувавши 24 осіб, з яких четверо дітей.

Також ми писали, що у Миколаєві рятувальники дві доби гасили пожежу, де могли бути нерозірвані снаряди після обстрілів. Вогонь охопив територію понад 30 гектарів, а ускладнювала роботу співробітників ДСНС спека та вітер, який розносив вогонь по прилеглих територіях.