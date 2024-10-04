Погода в Харькове 5 октября — синоптики прогнозируют субботу без дождей

Солнечный день в Харькове. Фото: Новости.LIVE

Погода в Харькове в субботу, 5 октября, значительно не изменится — днем стабильно тепло, ночью температура снизится до +10 °C. Дождей ни на завтра, ни на ближайшие дни синоптики не прогнозируют

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии в Facbook в пятницу, 4 октября.

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Погода в Харькове 5 октября

Днем 5 октября в Харькове ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +10...+12 °C, днем +23...+25 °C.

Погода в Харьковской области 5 октября

В Харьковской области в субботу 5 октября существенных осадков также не предполагают, переменная облачность.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха +9...+14 °C, днем +21...+26 °C.

Сообщение Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозу народного синоптика Наталки Диденко , погода в Украине 5 октября ожидается с дождями разной интенсивности. Это обусловлено циклоном с юга, который накроет некоторые области.

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