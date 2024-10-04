Погода у Харкові 5 жовтня — синоптики прогнозують суботу без дощів

У Харкові триває бабине літо — наскільки підскочить стовпчик термометра завтра
Погода у Харкові у суботу, 5 жовтня, значно не зміниться — вдень стабільно тепло, вночі температура знизиться до +10 °C. Дощів ані на завтра, ані на найближчі дні синоптики не прогнозують
Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології у Facbook у п'ятницю, 4 жовтня.
Погода у Харкові 5 жовтня
Вдень 5 жовтня у Харкові очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі +10...+12 °C, вдень +23...+25 °C.
Погода в Харківській області 5 жовтня
На Харківщині в суботу 5 жовтня істотних опадів також не передбачають, мінлива хмарність.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура повітря +9...+14 °C, вдень +21...+26 °C.
Нагадаємо, за прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, погода в Україні 5 жовтня очікується з дощами різної інтенсивності. Це зумовлено циклоном з півдня, який накриє деякі області.
Також Новини.LIVE писали, що вересень 2024 року в Києві став найтеплішим за всю історію спостережень. Середня температура повітря була +20,6 °C.
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