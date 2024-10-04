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У Харкові триває бабине літо — наскільки підскочить стовпчик термометра завтра

4 жовтня 2024 18:12
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода у Харкові 5 жовтня — синоптики прогнозують суботу без дощів
Сонячний день у Харкові. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода у Харкові у суботу, 5 жовтня, значно не зміниться — вдень стабільно тепло, вночі температура знизиться до +10 °C. Дощів ані на завтра, ані на найближчі дні синоптики не прогнозують

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології у Facbook у п'ятницю, 4 жовтня.

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Погода у Харкові 5 жовтня

Вдень 5 жовтня у Харкові очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.    

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +10...+12 °C, вдень +23...+25 °C.

Погода в Харківській області 5 жовтня

На Харківщині в суботу 5 жовтня істотних опадів також не передбачають, мінлива хмарність. 

Вітер південний, 5-10 м/с.  

Температура повітря +9...+14 °C, вдень +21...+26 °C.

погода у Харкові, прогноз
Допис Харківського регіонального центра з гідрометеорології. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, погода в Україні 5 жовтня очікується з дощами різної інтенсивності. Це зумовлено циклоном з півдня, який накриє деякі області.

Також Новини.LIVE писали, що вересень 2024 року в Києві став найтеплішим за всю історію спостережень. Середня температура повітря була +20,6 °C.

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