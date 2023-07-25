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В Харькове троллейбус наехал на четырех человек на пешеходном переходе

25 июля 2023 21:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове троллейбус наехал на четырех человек на пешеходном переходе
Люди помогают пострадавшему. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 25 июля, в Харькове на проспекте Любови Малой троллейбус сбил четырех человек, в том числе двое детей. Пострадавшие были на пешеходном переходе.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

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На видео можно увидеть пострадавших, лежащих на пешеходном переходе. В нескольких метрах от них — вылетевший на обочину троллейбус. Он врезался в бетонный столб. По информации Telegram-канала, у троллейбуса отказали тормоза.

Внимание! Пост содержит нецензурную лексику!

Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта сообщил для издания "Суспільне Харків", что травмированных забрала одна машина скорой помощи. По его словам, у двоих взрослых и двоих детей легкое состояние.

Напомним, в ночь на 25 мая около 00:05 в Святошинском районе столицы произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки насмерть сбил военнослужащего на блокпосте, еще двое военных попали в больницу.

Также мы писали, что 21 июля в Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Известно, что в Обухове две машины не поделили дорогу, в результате чего погибли три человека.

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