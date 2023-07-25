У Харкові тролейбус наїхав на чотирьох людей на пішохідному переході
Сьогодні ввечері, 25 липня, у Харкові на проспекті Любові Малої тролейбус збив чотирьох людей, у тому числі двоє дітей. Постраждалі були на пішохідному переході.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.
Аварія у Харкові
На відео можна побачити постраждалих людей, які лежать на пішохідному переході. В кількох метрах від них — тролейбус, який вилетів на узбіччя. Він врізався у бетонний стовп. За інформацією Telegram-каналу, у тролейбуса відмовили гальма.
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Директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта повідомив для видання "Суспільне Харків", що травмованих забрала одна машина швидкої допомоги. За його словами, у двох дорослих та двох дітей легкий стан.
Нагадаємо, у ніч проти 25 травня близько 00:05 у Святошинському районі столиці сталась смертельна ДТП. Водій легковика на смерть збив військовослужбовця на блокпосту, ще двоє військових потрапили до лікарні.
Також ми писали, що 21 липня, у Київській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Відомо, що в Обухові дві машини не поділили дорогу, внаслідок чого загинуло троє людей.