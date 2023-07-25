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У Харкові тролейбус наїхав на чотирьох людей на пішохідному переході

25 липня 2023 21:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові тролейбус наїхав на чотирьох людей на пішохідному переході
Люди допомагають постраждалому. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 25 липня, у Харкові на проспекті Любові Малої тролейбус збив чотирьох людей, у тому числі двоє дітей. Постраждалі були на пішохідному переході.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

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На відео можна побачити постраждалих людей, які лежать на пішохідному переході. В кількох метрах від них — тролейбус, який вилетів на узбіччя. Він врізався у бетонний стовп. За інформацією Telegram-каналу, у тролейбуса відмовили гальма.

Увага! Допис містить нецензурну лексику!

Директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта повідомив для видання "Суспільне Харків", що травмованих забрала одна машина швидкої допомоги. За його словами, у двох дорослих та двох дітей легкий стан.

Нагадаємо, у ніч проти 25 травня близько 00:05 у Святошинському районі столиці сталась смертельна ДТП. Водій легковика на смерть збив військовослужбовця на блокпосту, ще двоє військових потрапили до лікарні.

Також ми писали, що 21 липня, у Київській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Відомо, що в Обухові дві машини не поділили дорогу, внаслідок чого загинуло троє людей.

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