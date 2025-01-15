Штрафы от ТЦК — в Харькове суд встал на сторону мужчины и наказал военкомат

Работники ТЦК и СП на рабочем месте. Фото: Региональное управление Сил ТрО "Восток" ВСУ/Facebook

В Харькове Территориальный центр комплектования (ТЦК) выписал штраф военнообязанному за якобы неявку по повестке. Мужчина подал иск в суд, поскольку никаких вызовов в военкомат не получал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что иск против военкомата подал мужчина, который считал, что при рассмотрении его дела начальник ТЦК нарушил Кодекс Украины об административных правонарушениях. В частности, мужчине не были разъяснены его права, не установлены все обстоятельства, связанные с вручением повестки, и не выяснены причины неявки.

На суде мужчина пояснил, что никакой повестки на адрес его проживания или электронную почту не поступало. Также его не приглашали в ТЦК ни телефонным звонком, ни другим образом. О так называемом нарушении он узнал от участкового полицейского, после чего в тот же день явился в центр комплектования.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что постановление о штрафе не содержит доказательств получения истцом повестки. Суд отметил, что в материалах дела отсутствуют какие-либо подтверждения ее отправки или существования вообще. Это вызвало обоснованные сомнения в законности действий ТЦК.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, признал противоправными действия начальника ТЦК, отменил постановление о штрафе и удовлетворил иск мужчины.

Кроме того, по решению суда, ТЦК обязано компенсировать истцу расходы на судебный сбор в размере 1 211 гривен за счет бюджетных ассигнований.

Ранее мы писали, что на Виннитчине мужчина отказался взять повестку и не пришел в ТЦК. Свой поступок он объяснил тем, что плохо себя чувствовал.

А в Житомирской области мужчина прошел ВВК, однако не явился на командировку в воинскую часть. Его привлекли к уголовной ответственности.