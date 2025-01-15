Штрафи від ТЦК — у Харкові суд став на сторону чоловіка і покарав військкомат

Працівники ТЦК та СП на робочому місці. Фото: Регіональне управління Сил ТрО "Схід" ЗСУ/Facebook

У Харкові Територіальний центр комплектування (ТЦК) виписав штраф військовозобов'язаному за нібито неявку за повісткою. Чоловік подав позов до суду, оскільки жодних викликів у військкомат не отримував.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що позов проти військкомату подав чоловік, який вважав, що під час розгляду його справи начальник ТЦК порушив Кодекс України про адміністративні правопорушення. Зокрема, чоловікові не було роз’яснено його права, не встановлено всі обставини, пов’язані з врученням повістки, та не з’ясовано причин неявки.

На суді чоловік пояснив, що жодної повістки на адресу його проживання чи електронну пошту не надходило. Також його не запрошували до ТЦК ані телефонним дзвінком, ані іншим чином. Про так зване порушення він дізнався від дільничного поліцейського, після чого того ж дня з’явився до центру комплектування.

Під час судового розгляду з’ясувалося, що постанова про штраф не містить доказів отримання позивачем повістки. Суд зазначив, що у матеріалах справи відсутні будь-які підтвердження її надсилання чи існування взагалі. Це викликало обґрунтовані сумніви у законності дій ТЦК.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали спарви, визнав протиправними дії начальника ТЦК, скасував постанову про штраф та задовольнив позов чоловіка.

Крім того, за рішенням суду, ТЦК зобов’язано компенсувати позивачеві витрати на судовий збір у розмірі 1 211 гривень коштом бюджетних асигнувань.

Раніше ми писали, що на Вінниччині чоловік відмовився взяти повістку та не прийшов до ТЦК. Свій вчинок він пояснив тим, що погано почувався.

А в Житомирській області чоловік пройшов ВЛК, однак не з'явився на виряджання до військової частини. Його притягнули до кримінальної відповідальності.