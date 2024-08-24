Окрім "зоряного неба" у Харкові також вперше за війну увімкнули підсвічування фонтанів

У Харкові увімкнули "зоряне небо" — це сталось вперше після широкомасштабного вторгнення РФ
24 серпня 2024 03:23
"Зоряне небо" у Харкові. Фото: Новини.LIVE
На честь дня міста у Харкові місцева влада увімкнула підсвітку будівель вночі. Це сталось вперше після того, як Російська Федерація здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.
Про це 23 серпня, у п'ятницю повідомляють Новини.LIVE.
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Окрім так званого "Зоряного неба" у місті підсвітили й інші визначні місця. Наприклад, без освітлення не залишився сухий фонтан. Востаннє харківʼяни бачили цю красу у лютому 2021 року.
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Нічна підсвітка Харкова
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Сухий фонтан у Харкові теж вночі підсвічується
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Кожен харків'янин може в ньому охолодитись у спеку
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