Окрім "зоряного неба" у Харкові також вперше за війну увімкнули підсвічування фонтанів

"Зоряне небо" у Харкові. Фото: Новини.LIVE

На честь дня міста у Харкові місцева влада увімкнула підсвітку будівель вночі. Це сталось вперше після того, як Російська Федерація здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це 23 серпня, у п'ятницю повідомляють Новини.LIVE.

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Окрім так званого "Зоряного неба" у місті підсвітили й інші визначні місця. Наприклад, без освітлення не залишився сухий фонтан. Востаннє харківʼяни бачили цю красу у лютому 2021 року.