В Харьковском зоопарке появился отель для насекомых

Отель для насекомых в Харьковском зоопарке. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

В Харьковском зоопарке появился отель для диких насекомых. Он создан специально для осмий — диких пчел.

Журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко побывала в Харьковском зоопарке и пообщалась с заведующим культурно просветительского отдела Евгением Киося.

Реклама

Читайте также:

Харьковский зоопарк открыл отель для насекомых — детали

Харьковский зоопарк создал отель для диких насекомых.

Отель для насекомых в Харьковском зоопарке. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

Как отмечают представители зоопарка, этот необычный "экоотель" создан специально для осмий — диких пчел, которые являются чрезвычайно важными опылителями. Они не живут в ульях, как медоносные пчелы, а ищут укромные места в природе.

Благодаря отелю теперь у них есть безопасный дом прямо в зоопарке.

Евгений Киося рассказывает об отеле для насекомых. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

"Мы решили им немного помочь и установить для них так называемый отель для насекомых. Там, где эти одиночные пчелы могут себе сформировать гнезда, где они будут выводить потомство. То есть каждой пчеле здесь фактически надо одна или несколько небольших трубочек, и она туда закладывает поочередно несколько яиц, делает там все необходимое.

Живет эта взрослая пчела недолгий период времени — где-то 2 места. За это время, пока она живет, она должна сделать себе одно или несколько гнезд. Пока отель пустой — пчел здесь нет", — рассказывает заведующий культурно-просветительским отделом Харьковского зоопарка Евгений Киося.

Как объясняют работники Харьковского зоопарка, такие гостиницы помогают сохранять биоразнообразие и поддерживают природный баланс. А еще это прекрасная возможность для посетителей узнать больше о жизни маленьких, но важнейших помощников природы.

Напомним, что недавно волонтер выложила видео, в котором она рассказала о ненадлежащих условиях содержания больного енота в одном из контактных зоопарков в Одессе.

Ранее мы информировали, что во время дроновой атаки РФ на Одессу вражеский беспилотник упал на территории зоопарка — одно животное погибло.