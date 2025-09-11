Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові в зоопарку з'явився унікальний готель — відео

У Харкові в зоопарку з'явився унікальний готель — відео

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 12:48
У Харківському зоопарку з’явився готель для комах
Готель для комах у Харківському зоопарку. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

У Харківському зоопарку з’явився готель для диких комах. Він створений спеціально для осмій — диких бджіл.

Журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко побувала у Харківському зоопарку та поспілкувалася із завідувачем культурно просвітницького відділу Євгеном Кіося.

Реклама
Читайте також:

Харківський зоопарк відкрив готель для комах — деталі

Харківський зоопарк створив готель для диких комах.

Готель для комах
Готель для комах у Харківському зоопарку. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

Як зазначають представники зоопарку, цей незвичайний "екоготель" створений спеціально для осмій — диких бджіл, які є надзвичайно важливими запилювачами. Вони не живуть у вуликах, як медоносні бджоли, а шукають затишні місця в природі.

Завдяки готелю тепер у них є безпечний дім прямо в зоопарку.

Готель для комах
Євген Кіося розповідає про готель для комах. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

"Ми вирішили їм трішки допомогти й встановити для них так званий готель для комах. Там, де ці одиночні бджоли можуть собі сформувати гнізда, де вони будуть виводити потомство. Тобто кожній бджолі тут фактично треба одна або декілька невеличких трубочок, і вона туди закладає по черзі декілька яєць, робить там все необхідне.

Живе ця доросла бджола недовгий період часу — десь 2 місця. За цей час, доки вона живе, вона має зробити собі одне або декілька гнізд. Поки що готель порожній — бджіл тут немає", — розповідає завідувач культурно просвітницького відділу Харківського зоопарку Євген Кіося.

Як пояснюють працівники Харківського зоопарку, такі готелі допомагають зберігати біорізноманіття та підтримують природний баланс. А ще це чудова нагода для відвідувачів дізнатися більше про життя маленьких, але надважливих помічників природи.

Нагадаємо, що нещодавно волонтерка виклала відео, в якому вона розповіла про неналежні умови утримання хворого єнота в одному з контактних зоопарків в Одесі.

Раніше ми інформували, що під час дронової атаки РФ на Одесу ворожий безпілотник впав на території зоопарку — одна тварина загинула.

Харків зоопарк комахи готелі бджоли
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації