У Харківському зоопарку з’явився готель для комах

Готель для комах у Харківському зоопарку. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

У Харківському зоопарку з’явився готель для диких комах. Він створений спеціально для осмій — диких бджіл.

Журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко побувала у Харківському зоопарку та поспілкувалася із завідувачем культурно просвітницького відділу Євгеном Кіося.

Харківський зоопарк створив готель для диких комах.

Як зазначають представники зоопарку, цей незвичайний "екоготель" створений спеціально для осмій — диких бджіл, які є надзвичайно важливими запилювачами. Вони не живуть у вуликах, як медоносні бджоли, а шукають затишні місця в природі.

Завдяки готелю тепер у них є безпечний дім прямо в зоопарку.

Євген Кіося розповідає про готель для комах. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

"Ми вирішили їм трішки допомогти й встановити для них так званий готель для комах. Там, де ці одиночні бджоли можуть собі сформувати гнізда, де вони будуть виводити потомство. Тобто кожній бджолі тут фактично треба одна або декілька невеличких трубочок, і вона туди закладає по черзі декілька яєць, робить там все необхідне.

Живе ця доросла бджола недовгий період часу — десь 2 місця. За цей час, доки вона живе, вона має зробити собі одне або декілька гнізд. Поки що готель порожній — бджіл тут немає", — розповідає завідувач культурно просвітницького відділу Харківського зоопарку Євген Кіося.

Як пояснюють працівники Харківського зоопарку, такі готелі допомагають зберігати біорізноманіття та підтримують природний баланс. А ще це чудова нагода для відвідувачів дізнатися більше про життя маленьких, але надважливих помічників природи.

