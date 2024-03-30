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В Харькове вчера вечером произошло смертельное ДТП — что известно

30 марта 2024 18:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харькове вчера вечером произошло смертельное ДТП — что известно
Место ДТП. Иллюстративное фото: konkurent.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харькове в пятницу, 29 марта, 46-летняя водитель автомобиля Renault Megane совершила наезд на пешехода. От полученных травм потерпевшая погибла на месте.

Об этом сообщила полиция Харьковщины в Telegram.

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ДТП в Харькове 29 марта

Известно, что это произошло около 19:00 на проспекте Героев Харькова.

В тот вечер автомобиль Renault Megane, за рулем которого находилась 46-летняя женщина, сбил пешехода.

ДТП в Харькове 29 марта
Место ДТП. Фото: Нацполиция

"От полученных травм 73-летняя пострадавшая скончалась на месте", — уточнили в полиции.

ДТП в Харькове 29 марта
Место ДТП. Фото: Нацполиция

По предварительной информации, пешеход переходил проезжую часть. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Следователи открыли уголовное производство по нарушению правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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Скриншот поста полиции

Напомним, во Львове пьяный водитель сбил велосипедиста и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Впоследствии правоохранители задержали виновника инцидента.

Также мы писали, что Львовщина оказалась на втором месте по количеству ДТП.

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Харьков
полиция
несчастный случай
водители

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