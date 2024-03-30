В Харькове вчера вечером произошло смертельное ДТП — что известно

Место ДТП. Иллюстративное фото: konkurent.ua

В Харькове в пятницу, 29 марта, 46-летняя водитель автомобиля Renault Megane совершила наезд на пешехода. От полученных травм потерпевшая погибла на месте.

Об этом сообщила полиция Харьковщины в Telegram.

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ДТП в Харькове 29 марта

Известно, что это произошло около 19:00 на проспекте Героев Харькова.

В тот вечер автомобиль Renault Megane, за рулем которого находилась 46-летняя женщина, сбил пешехода.

Место ДТП. Фото: Нацполиция

"От полученных травм 73-летняя пострадавшая скончалась на месте", — уточнили в полиции.

Место ДТП. Фото: Нацполиция

По предварительной информации, пешеход переходил проезжую часть. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Следователи открыли уголовное производство по нарушению правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Скриншот поста полиции

Напомним, во Львове пьяный водитель сбил велосипедиста и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Впоследствии правоохранители задержали виновника инцидента.

Также мы писали, что Львовщина оказалась на втором месте по количеству ДТП.