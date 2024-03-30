У Харкові вчора увечері сталася смертельна ДТП — що відомо
У Харкові в п'ятницю, 29 березня, 46-річна водійка автомобіля Renault Megane скоїла наїзд на пішохода. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.
Про це повідомила поліція Харківщини в Telegram.
ДТП у Харкові 29 березня
Відомо, що подія сталася близько 19:00 на проспекті Героїв Харкова.
Того вечора автомобіль Renault Megane, за кермом якого перебувала 46-річна жінка, збив пішохода.
"Від отриманих травм 73-річна постраждала померла на місці", — уточнили в поліції.
За попередньою інформацією, пішохід переходила проїжджу частину. Всі обставини аварії встановлюються.
Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Нагадаємо, у Львові п’яний водій збив велосипедиста та втік з місця дорожньо-транспортної пригоди. Згодом правоохоронці затримали винуватця інциденту.
Також ми писали, що Львівщина опинилася на другому місці за кількістю дорожньо-транспортних пригод.
Читайте Новини.LIVE!