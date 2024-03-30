У Харкові вчора увечері сталася смертельна ДТП — що відомо

Місце ДТП. Ілюстративне фото: konkurent.ua

У Харкові в п'ятницю, 29 березня, 46-річна водійка автомобіля Renault Megane скоїла наїзд на пішохода. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.

Про це повідомила поліція Харківщини в Telegram.

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Відомо, що подія сталася близько 19:00 на проспекті Героїв Харкова.

Того вечора автомобіль Renault Megane, за кермом якого перебувала 46-річна жінка, збив пішохода.

Місце ДТП. Фото: Нацполіція

"Від отриманих травм 73-річна постраждала померла на місці", — уточнили в поліції.

Місце ДТП. Фото: Нацполіція

За попередньою інформацією, пішохід переходила проїжджу частину. Всі обставини аварії встановлюються.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Львові п’яний водій збив велосипедиста та втік з місця дорожньо-транспортної пригоди. Згодом правоохоронці затримали винуватця інциденту.

Також ми писали, що Львівщина опинилася на другому місці за кількістю дорожньо-транспортних пригод.