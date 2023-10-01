В Харькове взрывы: ракетный обстрел

Взрывы в городе ночью. Фото: google.com

Враг добрался и до Харьковской области сегодня ночью, 1 октября. Так, в городе прогремели по меньшей мере два взрыва.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов .

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Обновлено 01:08. Терехов сообщил о взрывах. По его словам, было по меньшей мере два, также идет ракетная опасность.

Источник: t.me/ihor_terekhov

О ракетной опасности предупреждают воздушные силы.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 01:13. Теперь воздушная тревога с молниеносной скоростью распространилась по Украине. Есть опасность баллистики в ряде северных областей.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:24. "Враг нанес удары по Харьковщине из Белгорода предварительно с ЗРК С-300. Информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается" , - сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель".

Источник: t.me/generalmarsel

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