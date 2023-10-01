В Харькове взрывы: ракетный обстрел
Враг добрался и до Харьковской области сегодня ночью, 1 октября. Так, в городе прогремели по меньшей мере два взрыва.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов .
Обновлено 01:08. Терехов сообщил о взрывах. По его словам, было по меньшей мере два, также идет ракетная опасность.
О ракетной опасности предупреждают воздушные силы.
Обновлено 01:13. Теперь воздушная тревога с молниеносной скоростью распространилась по Украине. Есть опасность баллистики в ряде северных областей.
Обновлено 01:24. "Враг нанес удары по Харьковщине из Белгорода предварительно с ЗРК С-300. Информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается" , - сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель".
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