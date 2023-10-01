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У Харкові вибухи: ракетний обстріл

1 жовтня 2023 01:06
оновлено: 01:25
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Інна Буряк
редактор
У Харкові вибухи: ракетний обстріл
Вибухи в місті вночі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ворог дістався й Харківської області сьогодні вночі, 1 жовтня. Так, у місті пролунало щонайменше два вибухи.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов

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Оновлено 01:08. Терехов повідомив про вибухи. За його словами, було щонайменше два, також триває ракетна небезпека.

Вибухи в Харкові 1 жовтня
Джерело: t.me/ihor_terekhov

Про ракетну небезпеку попереджають Повітряні сили.

Ракетна небезпека в Харківській області
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 01:13. Наразі повітряна тривога з блискавичною швидкістю поширилась Україною. Є небезпека балістики в низці північних областей.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 1 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:24. "Ворог завдав ударів по Харківщині з Бєлгорода попередньо із ЗРК С-300. Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється", — повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель". 

Наслідки обстрілу в Харкові
Джерело: t.me/generalmarsel

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