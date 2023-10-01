У Харкові вибухи: ракетний обстріл
Ворог дістався й Харківської області сьогодні вночі, 1 жовтня. Так, у місті пролунало щонайменше два вибухи.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Оновлено 01:08. Терехов повідомив про вибухи. За його словами, було щонайменше два, також триває ракетна небезпека.
Про ракетну небезпеку попереджають Повітряні сили.
Оновлено 01:13. Наразі повітряна тривога з блискавичною швидкістю поширилась Україною. Є небезпека балістики в низці північних областей.
Оновлено 01:24. "Ворог завдав ударів по Харківщині з Бєлгорода попередньо із ЗРК С-300. Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється", — повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель".
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