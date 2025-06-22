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Главная Харьков В Харькове состоялась акция в поддержку военнопленных — фото

В Харькове состоялась акция в поддержку военнопленных — фото

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Дата публикации 22 июня 2025 14:52
В Харькове 22 июня состоялась акция в поддержку военнопленных
Акция в поддержку военнопленных в Харькове 22 июня. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Акция в поддержку военнопленных в Харькове

В Харькове в воскресенье, 22 июня, состоялась акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Люди вышли на улицу с плакатами и флагами.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

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Акция в поддержку военнопленных в Харькове

Родственники защитников и неравнодушные жители Харькова собрались на главной улице города. Их цель — напомнить всем, что о наших воинах молчать нельзя, а их голоса должны звучать до последнего.

Акція на підтримку військовополонених у Харкові 22 червня
Акция в поддержку военнопленных в Харькове 22 июня. Фото: Новини.LIVE
Акція у Харкові 22 червня
Акция в поддержку военнопленных в Харькове 22 июня. Фото: Новини.LIVE
Підтримка військовополонених 22 червня
Акция в поддержку военнопленных в Харькове 22 июня. Фото: Новини.LIVE

Организатор акции Ирина рассказала, что люди собираются каждые две недели, чтобы напомнить за Мариупольский гарнизон и за всех без вести пропавших.

Акція на підтримку військовополонених у Києві 22 червня
Акция в поддержку военнопленных в Харькове 22 июня. Фото: Новини.LIVE
Акція у Харкові на підтримку полонених 22 червня
Акция в поддержку военнопленных в Харькове 22 июня. Фото: Новини.LIVE

"К нам присоединяются много людей, различные подразделения, к сожалению, и неравнодушные харьковчане. Приезжает много людей из области", — говорит она.

Люди на акції у Києві 22 червня
Акция в поддержку военнопленных в Харькове 22 июня. Фото: Новини.LIVE
Харківʼяни на акції 22 червня
Акция в поддержку военнопленных в Харькове 22 июня. Фото: Новини.LIVE
Акція у центрі Харкова 22 червня
Акция в поддержку военнопленных в Харькове 22 июня. Фото: Новини.LIVE

Ирина говорит, что ее сын уже вернулся из российского плена, однако она продолжает ходить на акции.

Напомним, 20 июня состоялся обмен военнопленными между Украиной и Россией. Большинство защитников были в неволе более двух лет.

Известно, что домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил беспилотных систем, а также Пограничной службы и Нацгвардии.

война Харьков акция военные пленные
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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