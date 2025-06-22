У Харкові 22 червня відбулася акція на підтримку військовополонених

У Харкові відбулася акція на підтримку військовополонених — фото
У Харкові у неділю, 22 червня, відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Люди вийшли на вулицю з плакатами та прапорами.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.
Акція на підтримку військовополонених у Харкові
Родичі захисників та небайдужі жителі Харкова зібралися на головній вулиці міста. Їхня мета — нагадати всім, що про наших воїнів мовчати не можна, а їхні голоси мають звучати до останнього.
Організаторка акції Ірина розповіла, що люди збираються кожні два тижні, аби нагадати за Маріупольський гарнізон та за всіх безвісти зниклих.
"До нас доєднуються багато людей, різні підрозділи, на жаль, і небайдужі харківʼяни. Приїздять багато людей з області", — каже вона.
Ірина каже, що її син вже повернувся з російського полону, однак вона продовжує ходити на акції.
Нагадаємо, 20 червня відбувся обмін військовополоненими між Україною та Росією. Більшість захисників були в неволі понад два роки.
Відомо, що додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил безпілотних систем, а також Прикордонної служби та Нацгвардії.
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