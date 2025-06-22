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Головна Харків У Харкові відбулася акція на підтримку військовополонених — фото

У Харкові відбулася акція на підтримку військовополонених — фото

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Дата публікації: 22 червня 2025 14:52
У Харкові 22 червня відбулася акція на підтримку військовополонених
Акція на підтримку військовополонених у Харкові 22 червня. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Акція на підтримку військовополонених у Харкові

У Харкові у неділю, 22 червня, відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Люди вийшли на вулицю з плакатами та прапорами.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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Акція на підтримку військовополонених у Харкові

Родичі захисників та небайдужі жителі Харкова зібралися на головній вулиці міста. Їхня мета — нагадати всім, що про наших воїнів мовчати не можна, а їхні голоси мають звучати до останнього.

Акція на підтримку військовополонених у Харкові 22 червня
Акція на підтримку військовополонених у Харкові 22 червня. Фото: Новини.LIVE
Акція у Харкові 22 червня
Акція на підтримку військовополонених у Харкові 22 червня. Фото: Новини.LIVE
Підтримка військовополонених 22 червня
Акція на підтримку військовополонених у Харкові 22 червня. Фото: Новини.LIVE

Організаторка акції Ірина розповіла, що люди збираються кожні два тижні, аби нагадати за Маріупольський гарнізон та за всіх безвісти зниклих.

Акція на підтримку військовополонених у Києві 22 червня
Акція на підтримку військовополонених у Харкові 22 червня. Фото: Новини.LIVE
Акція у Харкові на підтримку полонених 22 червня
Акція на підтримку військовополонених у Харкові 22 червня. Фото: Новини.LIVE

"До нас доєднуються багато людей, різні підрозділи, на жаль, і небайдужі харківʼяни. Приїздять багато людей з області", — каже вона.

Люди на акції у Києві 22 червня
Акція на підтримку військовополонених у Харкові 22 червня. Фото: Новини.LIVE
Харківʼяни на акції 22 червня
Акція на підтримку військовополонених у Харкові 22 червня. Фото: Новини.LIVE
Акція у центрі Харкова 22 червня
Акція на підтримку військовополонених у Харкові 22 червня. Фото: Новини.LIVE

Ірина каже, що її син вже повернувся з російського полону, однак вона продовжує ходити на акції.

Нагадаємо, 20 червня відбувся обмін військовополоненими між Україною та Росією. Більшість захисників були в неволі понад два роки.

Відомо, що додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил безпілотних систем, а також Прикордонної служби та Нацгвардії. 

війна Харків акція військові полонені
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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