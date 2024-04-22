В Харькове открыли первый в Украине сервисный центр МВД в укрытии
Из-за постоянных обстрелов в Харькове открыли первый в Украине сервисный центр МВД, расположенный в укрытии, чтобы обеспечить гражданам безопасный доступ к разным услугам. Здесь харьковчане могут получить водительские права и зарегистрировать транспортное средство.
Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Сервисный центр в укрытии
Город Харьков подвергается почти ежедневным обстрелам со стороны российских войск. В целях обеспечения безопасности граждан, сервисный центр МВД №6341 переехал к укрытию, сохраняя свой адрес на улице Шевченко, дом. 26.
В новом центре обустроена зона ожидания, рабочие места, а также есть все необходимое оборудование, оргтехника и телекоммуникационная сеть. Восемь администраторов работают на месте, готовы предоставить услуги по выдаче или обмену водительских прав, регистрации транспортных средств и другие.
Услуги центра доступны по предварительной записи через е-запись или терминал, расположенный непосредственно в сервисном центре МВД.
Записаться на обслуживание можно по ссылке на е-запись на официальном веб-сайте МВД или используя терминал в сервисном центре.
Напомним, что первое водительское удостоверение, действующее в течение двух лет, нужно обменять на следующий день после его окончания — не раньше. Это касается как документа, изготовленного на пластиковой карте, так и Е-удостоверение водителя.
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