В Харькове открыли первый в Украине сервисный центр МВД в укрытии

Сервисный центр МВД в Харькове. Фото: пресс-служба МВД.

Из-за постоянных обстрелов в Харькове открыли первый в Украине сервисный центр МВД, расположенный в укрытии, чтобы обеспечить гражданам безопасный доступ к разным услугам. Здесь харьковчане могут получить водительские права и зарегистрировать транспортное средство.

Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Читайте также:

Сервисный центр в укрытии

Город Харьков подвергается почти ежедневным обстрелам со стороны российских войск. В целях обеспечения безопасности граждан, сервисный центр МВД №6341 переехал к укрытию, сохраняя свой адрес на улице Шевченко, дом. 26.

В новом центре обустроена зона ожидания, рабочие места, а также есть все необходимое оборудование, оргтехника и телекоммуникационная сеть. Восемь администраторов работают на месте, готовы предоставить услуги по выдаче или обмену водительских прав, регистрации транспортных средств и другие.

Услуги центра доступны по предварительной записи через е-запись или терминал, расположенный непосредственно в сервисном центре МВД.

Записаться на обслуживание можно по ссылке на е-запись на официальном веб-сайте МВД или используя терминал в сервисном центре.

Напомним, что первое водительское удостоверение, действующее в течение двух лет, нужно обменять на следующий день после его окончания — не раньше. Это касается как документа, изготовленного на пластиковой карте, так и Е-удостоверение водителя.

Также мы писали, как зарегистрировать авто с ГБО в 2024 году и не иметь проблем.