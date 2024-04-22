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У Харкові відкрили перший в Україні сервісний центр МВС в укритті

22 квітня 2024 15:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові відкрили перший в Україні сервісний центр МВС в укритті
Сервісний центр МВС в укритті у Харкові. Фото: пресслужба МВС.
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Через постійні обстріли у Харкові відкрили перший в Україні сервісний центр МВС, розташований в укритті, щоб забезпечити громадянам безпечний доступ до різних послуг. Тут харків'яни можуть отримати водійське посвідчення та зареєструвати транспортний засіб.

Про це у понеділок, 22 квітня, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ. 

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Місто Харків зазнає майже щоденних обстрілів з боку російських військ. З метою забезпечення безпеки громадян, сервісний центр МВС №6341 переїхав до укриття, зберігаючи свою адресу на вулиці Шевченка, буд. 26.

У новому центрі облаштовані зона очікування, робочі місця, а також є усе необхідне обладнання, оргтехніка та телекомунікаційна мережа. Вісім адміністраторів працюють на місці, готові надати послуги з видачі або обміну посвідчень водія, реєстрації транспортних засобів та інші.

Послуги центру доступні за попереднім записом через е-запис або термінал, розташований безпосередньо у сервісному центрі МВС.

Записатися на обслуговування можна за посиланням на е-запис на офіційному вебсайті МВС або використовуючи термінал у сервісному центрі.

Нагадаємо, що перше водійське посвідчення, яке діє протягом двох років, потрібно обміняти наступного дня після його закінчення — не раніше. Це стосується як документа, виготовленого на пластиковій картці, так і Е-посвідчення водія.

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МВС
держпослуги
Харків
водійське посвідчення

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