У Харкові відкрили перший в Україні сервісний центр МВС в укритті

Сервісний центр МВС в укритті у Харкові. Фото: пресслужба МВС.

Через постійні обстріли у Харкові відкрили перший в Україні сервісний центр МВС, розташований в укритті, щоб забезпечити громадянам безпечний доступ до різних послуг. Тут харків'яни можуть отримати водійське посвідчення та зареєструвати транспортний засіб.

Про це у понеділок, 22 квітня, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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Сервісний центр в укритті

Місто Харків зазнає майже щоденних обстрілів з боку російських військ. З метою забезпечення безпеки громадян, сервісний центр МВС №6341 переїхав до укриття, зберігаючи свою адресу на вулиці Шевченка, буд. 26.

У новому центрі облаштовані зона очікування, робочі місця, а також є усе необхідне обладнання, оргтехніка та телекомунікаційна мережа. Вісім адміністраторів працюють на місці, готові надати послуги з видачі або обміну посвідчень водія, реєстрації транспортних засобів та інші.

Послуги центру доступні за попереднім записом через е-запис або термінал, розташований безпосередньо у сервісному центрі МВС.

Записатися на обслуговування можна за посиланням на е-запис на офіційному вебсайті МВС або використовуючи термінал у сервісному центрі.

Нагадаємо, що перше водійське посвідчення, яке діє протягом двох років, потрібно обміняти наступного дня після його закінчення — не раніше. Це стосується як документа, виготовленого на пластиковій картці, так і Е-посвідчення водія.

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