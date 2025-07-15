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Головна Харків У Харкові відкрився перший в Україні центр послуг для ВПО — фото

У Харкові відкрився перший в Україні центр послуг для ВПО — фото

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Дата публікації: 15 липня 2025 14:23
Центр надання послуг для ВПО відкрився в Харкові
Центр надання послуг для ВПО у Харкові. Фото: Новини.LIVE

У Харкові 15 липня відкрився перший в Україні центр надання послуг для внутрішньо переміщених осіб. Звертатись до установи можна з будь-якими питаннями — від охорони здоров’я й освіти до пошуку житла чи роботи.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE. 

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Центр надання послуг для ВПО у Харкові

Сьогодні у Харкові на Гімназійній набережній, 22 відкрився міський центр надання послуг для ВПО. Директорка Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради Вікторія Китайгородська розповіла в коментарі Новини.LIVE, що центр приймає всіх, хто вимушено покинув свої домівки та приїхав до Харкова.

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Центр надання послуг для ВПО у Харкові. Фото: Новини.LIVE
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Центр надання послуг для ВПО у Харкові. Фото: Новини.LIVE
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Центр надання послуг для ВПО у Харкові. Фото: Новини.LIVE
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Центр надання послуг для ВПО у Харкові. Фото: Новини.LIVE
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Центр надання послуг для ВПО у Харкові. Фото: Новини.LIVE

"Ми чекаємо всіх тих, хто вимушено залишив свої домівки та приїхав до Харкова. В центрі надають послуги адміністратори, також працюють фахівці Пенсійного фонду України, Державної податкової служби і Харківського обласного центру зайнятості", — зазначила Китайгородська.

Вона додала, що звертатись до центру можна з будь-якими питаннями — від охорони здоров’я й освіти до пошуку житла чи роботи.

Графік роботи Центру: понеділок – четвер: 08:00–17:00; п’ятниця: 08:00–15:45. Телефон для довідок: 0800 573 434.

Нагадаємо, ВПО оновили правила отримання пенсії. У Міністерстві соціальної політики роз'яснили усі деталі. 

Також ми писали, кому з ВПО Червоний Хрест виплатить гроші у 2025 році

Харків адміністративні послуги ВПО послуги війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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