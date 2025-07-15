Центр надання послуг для ВПО відкрився в Харкові

Центр надання послуг для ВПО у Харкові. Фото: Новини.LIVE

У Харкові 15 липня відкрився перший в Україні центр надання послуг для внутрішньо переміщених осіб. Звертатись до установи можна з будь-якими питаннями — від охорони здоров’я й освіти до пошуку житла чи роботи.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Центр надання послуг для ВПО у Харкові

Сьогодні у Харкові на Гімназійній набережній, 22 відкрився міський центр надання послуг для ВПО. Директорка Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради Вікторія Китайгородська розповіла в коментарі Новини.LIVE, що центр приймає всіх, хто вимушено покинув свої домівки та приїхав до Харкова.

Центр надання послуг для ВПО у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Центр надання послуг для ВПО у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Центр надання послуг для ВПО у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Центр надання послуг для ВПО у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Центр надання послуг для ВПО у Харкові. Фото: Новини.LIVE

"Ми чекаємо всіх тих, хто вимушено залишив свої домівки та приїхав до Харкова. В центрі надають послуги адміністратори, також працюють фахівці Пенсійного фонду України, Державної податкової служби і Харківського обласного центру зайнятості", — зазначила Китайгородська.

Вона додала, що звертатись до центру можна з будь-якими питаннями — від охорони здоров’я й освіти до пошуку житла чи роботи.

Графік роботи Центру: понеділок – четвер: 08:00–17:00; п’ятниця: 08:00–15:45. Телефон для довідок: 0800 573 434.

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