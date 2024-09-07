Напали на онкобольную женщину - в Харькове заключили в тюрьму двух мужчин

Заседание суда. Иллюстративное фото: nikvesti.сom

Киевский районный суд Харькова отправил в тюрьму на 10 лет двух мужчин, которых обвинили в нападении на онкобольную женщину. Преступники похитили деньги, которые потерпевшая накапливала для лечения за границей.

Об этом заявили в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры в субботу, 7 сентября.

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Как стало известно, в октябре 2021 года двое фигурантов проникли в дом по ул. Бассейной, где проживала онкобольная женщина, заранее надев на лицо черные балаклавы.

Нападавшие связали владелицу пластиковыми стяжками и заставили ее сказать, где находятся деньги. Мужчины забрали более 250 тыс. гривен, которые потерпевшая хранила себе на лечение за границей, и скрылись. В ноябре того же года они были арестованы и изъяты похищенные денежные средства и мобильные телефоны, которые они использовали для связи.

До вынесения приговора фигуранты находились под стражей. Свою вину преступники не признали, но выдвигали разные версии, пытаясь оправдать себя. Опираясь на это, суд отправил злоумышленников в тюрьму сроком до 10 лет.