Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове отправили в тюрьму двух мужчин, напавших на онкобольную женщину arrow

В Харькове отправили в тюрьму двух мужчин, напавших на онкобольную женщину

7 сентября 2024 12:20
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Напали на онкобольную женщину - в Харькове заключили в тюрьму двух мужчин
Заседание суда. Иллюстративное фото: nikvesti.сom
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Киевский районный суд Харькова отправил в тюрьму на 10 лет двух мужчин, которых обвинили в нападении на онкобольную женщину. Преступники похитили деньги, которые потерпевшая накапливала для лечения за границей.

Об этом заявили в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры в субботу, 7 сентября.

Читайте также:

В Харькове судили мужчин за нападение на онкобольную женщину

Как стало известно, в октябре 2021 года двое фигурантов проникли в дом по ул. Бассейной, где проживала онкобольная женщина, заранее надев на лицо черные балаклавы.

Нападавшие связали владелицу пластиковыми стяжками и заставили ее сказать, где находятся деньги. Мужчины забрали более 250 тыс. гривен, которые потерпевшая хранила себе на лечение за границей, и скрылись. В ноябре того же года они были арестованы и изъяты похищенные денежные средства и мобильные телефоны, которые они использовали для связи.

До вынесения приговора фигуранты находились под стражей. Свою вину преступники не признали, но выдвигали разные версии, пытаясь оправдать себя. Опираясь на это, суд отправил злоумышленников в тюрьму сроком до 10 лет.

харьков суд
Скриншот заявления Харьковской облпрокуратуры

Также важные новости дня по теме:

суд Харьков болезнь Украина Криминал преступление

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:53 Неуместны тендеры — сколько денег сэкономила Одесчина

13:48 Экскомандир "Азова" Жорин резко прокомментировал передачу иранских ракет России

13:48 Военные показали, как уничтожили технику оккупантов с помощью FPV-дрона

13:40 Повышение цен на алкоголь — насколько подорожают напитки в Украине

13:38 Косово закрыла два пограничных перехода с Сербией — в Reuters назвали причину

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

13:28 Глава МИД Украины отреагировал на возможную передачу ракет по Ирану в Россию

13:25 В Одессе женщина подралась с работниками ТЦК — военные прокомментировали конфликт

Text

13:25 Табах заявил, что у Украины украли 9 млрд долларов на оружие

13:21 Россияне вводят в школах на ВОТ военизированную униформу для детей, — Сопротивление

13:20 Визит Зеленского в Италию — президент обсудил с Мелони восстановление Украины

13:53 Неуместны тендеры — сколько денег сэкономила Одесчина

13:48 Экскомандир "Азова" Жорин резко прокомментировал передачу иранских ракет России

13:48 Военные показали, как уничтожили технику оккупантов с помощью FPV-дрона

13:40 Повышение цен на алкоголь — насколько подорожают напитки в Украине

13:38 Косово закрыла два пограничных перехода с Сербией — в Reuters назвали причину

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

13:28 Глава МИД Украины отреагировал на возможную передачу ракет по Ирану в Россию

13:25 В Одессе женщина подралась с работниками ТЦК — военные прокомментировали конфликт

13:21 Россияне вводят в школах на ВОТ военизированную униформу для детей, — Сопротивление

13:20 Визит Зеленского в Италию — президент обсудил с Мелони восстановление Украины

13:07 Мелони заявила, что Индия и Китай должны помочь в завершении войны в Украине

Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

Text

13:25 Табах заявил, что у Украины украли 9 млрд долларов на оружие

Text

13:14 Эксперт оценил ход операции ВСУ в Курской области и назвал возможные последствия

Text

10:02 Табах объяснил, будет ли Россия иметь влияние на выборы президента США

6 сентября 2024
Text

21:00 Как рост курса доллара в 2024 году повлияет на украинцев — расследование "Наша справа"

Text

17:50 Прощание с погибшей семьей во Львове и расстрел украинских пленных — эфир Вечір.LIVE

Text

14:25 В Украине за 2,5 года произошло более 80 тысяч случаев СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

Text

13:00 Встреча Зеленского с Шольцем и неожиданность от США для Украины — эфир День.LIVE

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

Text

12:35 Юрченко назвал цену "белого билета" в Украине

Text

10:28 Нардеп заявил, что ТЦК встраивают в машины РЭБ для глушения связи

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования