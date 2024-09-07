Напали на онкохвору жінку — у Харкові ув'язнили двох чоловіків

Засідання суду. Ілюстративне фото: nikvesti.сom

Київський районний суд Харкова відправив на 10 років за ґрати двох чоловіків, яких звинуватили у нападі на онкохвору жінку. Злочинці викрали гроші, які потерпіла накопичувала для лікування за кордоном.

Про це заявили у пресслужбі Харківської облпрокуратури у суботу, 7 вересня.

Читайте також:

У Харкові судили чоловіків за напад на онкохвору жінку

Як стало відомо, у жовтні 2021 року двоє фігурантів проникли до будинку на вул. Басейній, де проживала онкохвора жінка, заздалегідь вдягнувши на обличчя чорні балаклави.

Нападники зв’язали власницю пластиковими стяжками та змусили її сказати, де знаходяться гроші. Чоловіки забрали понад 250 тис. гривень, які потерпіла зберігала собі на лікування за кордоном, та втекли. У листопаді того ж року їх було заарештовано та вилучено викрадені грошові кошти та мобільні телефони, які вони використовували для зв’язку.

До винесення вироку фігуранти перебували під вартою. Свою провину злочинці не визнали, та висували різні версії, намагаючись виправдати себе. Спираючись на це, суд відправив зловмисників у в'язницю, терміном до 10 років.