День вышиванки в Харькове 2025 — фоторепортаж

Шествие в вышиванках. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 15 мая, в центре Харькова горожане собрались, чтобы вместе отпраздновать День вышиванки. Главным элементом акции стало развертывание огромного рушника — символа единства и национальной идентичности.

Как прошел День вышиванки в Харькове предлагаем посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.

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День вышиванки в Харькове

Участники мероприятия были одеты в вышиванки и пели украинские песни. Вышитый орнамент, который объединил людей в центре прифронтового города, стал ярким напоминанием о несокрушимом духе и наследии, которое украинцы сохраняют даже в самые тяжелые времена.

Люди держат огромный вышитый рушник. Фото: Новини.LIVE

День вышиванки в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Люди на площади развернули вышитый рушник. Фото: Новини.LIVE

Участники акции поют гимн. Фото: Новини.LIVE

Мужчина держит флаг. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 15 мая в Украине отмечают День вышиванки. Об истории праздника можно почитать в материале Новини.LIVE. Также одесситы рассказали, что для них означает вышиванка.