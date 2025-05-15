День вышиванки в Харькове 2025 — фоторепортаж

В Харькове отметили День вышиванки — фоторепортаж
В четверг, 15 мая, в центре Харькова горожане собрались, чтобы вместе отпраздновать День вышиванки. Главным элементом акции стало развертывание огромного рушника — символа единства и национальной идентичности.
Как прошел День вышиванки в Харькове предлагаем посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.
День вышиванки в Харькове
Участники мероприятия были одеты в вышиванки и пели украинские песни. Вышитый орнамент, который объединил людей в центре прифронтового города, стал ярким напоминанием о несокрушимом духе и наследии, которое украинцы сохраняют даже в самые тяжелые времена.
Напомним, 15 мая в Украине отмечают День вышиванки. Об истории праздника можно почитать в материале Новини.LIVE. Также одесситы рассказали, что для них означает вышиванка.
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