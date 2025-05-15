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У Харкові відзначили День вишиванки — фоторепортаж

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Дата публікації: 15 травня 2025 20:44
День вишиванки у Харкові 2025 — фоторепортаж
Хода у вишиванках. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 15 травня, в центрі Харкова містяни зібралися, щоб разом відсвяткувати День вишиванки. Головним елементом акції стало розгортання велетенського рушника — символу єдності та національної ідентичності.

Як пройшов День вишиванки у Харкові пропонуємо подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.

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День вишиванки у Харкові

Учасники заходу були вбрані у вишиванки та співали українські пісні. Вишитий орнамент, який об’єднав людей у центрі прифронтового міста, став яскравим нагадуванням про незламний дух та спадщину, яку українці зберігають навіть у найважчі часи.

День вишиванки у Харкові
Люди тримають велетенський вишитий рушник. Фото: Новини.LIVE
День вишиванки у Харкові
День вишиванки у Харкові.  Фото: Новини.LIVE
День вишиванки у Харкові
Люди на площі розгорнули вишитий рушник. Фото: Новини.LIVE
День вишиванки у Харкові
Учасники акції співають гімн. Фото: Новини.LIVE
День вишиванки у Харкові
Чоловік тримає прапор. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 15 травня в Україні відзначають День вишиванки. Про історію свята можна почитати у матеріалі Новини.LIVE. Також одесити розповіли, що для них означає вишиванка.

Харків українці Україна вишиванка День вишиванки
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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