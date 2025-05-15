День вишиванки у Харкові 2025 — фоторепортаж

Хода у вишиванках. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 15 травня, в центрі Харкова містяни зібралися, щоб разом відсвяткувати День вишиванки. Головним елементом акції стало розгортання велетенського рушника — символу єдності та національної ідентичності.

Як пройшов День вишиванки у Харкові пропонуємо подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.

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День вишиванки у Харкові

Учасники заходу були вбрані у вишиванки та співали українські пісні. Вишитий орнамент, який об’єднав людей у центрі прифронтового міста, став яскравим нагадуванням про незламний дух та спадщину, яку українці зберігають навіть у найважчі часи.

Люди тримають велетенський вишитий рушник. Фото: Новини.LIVE

День вишиванки у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Люди на площі розгорнули вишитий рушник. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції співають гімн. Фото: Новини.LIVE

Чоловік тримає прапор. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 15 травня в Україні відзначають День вишиванки. Про історію свята можна почитати у матеріалі Новини.LIVE. Також одесити розповіли, що для них означає вишиванка.