День вишиванки у Харкові 2025 — фоторепортаж

У Харкові відзначили День вишиванки — фоторепортаж
У четвер, 15 травня, в центрі Харкова містяни зібралися, щоб разом відсвяткувати День вишиванки. Головним елементом акції стало розгортання велетенського рушника — символу єдності та національної ідентичності.
Як пройшов День вишиванки у Харкові пропонуємо подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.
День вишиванки у Харкові
Учасники заходу були вбрані у вишиванки та співали українські пісні. Вишитий орнамент, який об’єднав людей у центрі прифронтового міста, став яскравим нагадуванням про незламний дух та спадщину, яку українці зберігають навіть у найважчі часи.
Нагадаємо, 15 травня в Україні відзначають День вишиванки. Про історію свята можна почитати у матеріалі Новини.LIVE. Також одесити розповіли, що для них означає вишиванка.
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