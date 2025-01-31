В Харькове раскрыли схему хищения средств в одном из вузов

Сотрудник прокуратуры с подозреваемым. Фото: Харьковская областная прокуратура

В одном из ведущих высших учебных заведений Харькова было выявлено хищение на многие миллионы гривен. Фигурантами дела являются три человека, один из которых является должностным лицом этого же заведения.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в пятницу, 31 января.

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Следствию стало известно, что по состоянию на 2012 год проректор по научно-педагогической работе одного из университетов в Харькове поддерживал дружеские отношения с руководителем фирмы. Эта компания в течение длительного времени выполняла подрядные ремонтные работы этого учебного заведения.

Мужчины разработали схему завладения бюджетными средствами учебного заведения. Чиновник университета предложил директору компании подобрать на должности фиктивных рабочих вуза. Эти люди не должны были находиться на рабочих местах и выполнять инструкции в соответствии с занимаемыми должностями.

"Глава фирмы согласился на это и привлек к плану прораба, который помогал подыскивать "работников"", — отметили в прокуратуре.

Всего с 2012 по 2023 годы на работу в университет было принято девять человек на должности рабочих по обслуживанию помещений. Среди этих людей были родственники и знакомые организаторов противоправной сделки.

Такие "рабочие" не находились на рабочих местах и не выполняли функциональные обязанности. В то же время им каждый месяц им начисляли заработную плату и премии. В дальнейшем организаторы схемы присваивали эти деньги.

Общая сумма необоснованно выплаченных заработных плат и премий составляет около 14,3 миллиона гривен.

Прокурорами Киевской окружной прокуратуры Харькова направлено в суд обвинительный акт в отношении трех обвиняемых по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенного повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных и особо крупных размерах. Кроме того, должностному лицу вуза дополнительно инкриминируется выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов.

Следственные действия сотрудников прокуратуры. Фото: Харьковская областная прокуратура

Фигурант дела знакомится с материалами. Фото: Харьковская областная прокуратура

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