У Харкові розкрили схему розкралання коштів в одному з вишів

Співробітник прокуратури з підозрюваним. Фото: Харківська обласна прокуратура

В одному з провідних вищих навчальних закладів Харкова було виявлено розкрадання на багато мільйонів гривень. Фігурантами справи є три особи, один з яких є посадовцем цього ж таки закладу.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі у п'ятницю, 31 січня.

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Розкрадали мільйони гривень

Слідству стало відомо, що станом на 2012 рік проректор з науково-педагогічної роботи одного з університетів у Харкові підтримував товариські стосунки з керівником фірми. Ця компанія протягом тривалого часу виконувала підрядні ремонтні роботи цього навчального закладу.

Чоловіки розробили схему заволодіння бюджетними коштами навчального закладу. Посадовець університету запропонував директору компанії підібрати на посади фіктивних робітників вишу. Ці люди не повинні були перебувати на робочих місцях та виконувати інструкції відповідно до займаних посад.

"Очільник фірми погодився на це та залучив до плану виконроба, який допомогав підшукувати "працівників"", — зазначили у прокуратурі.

Загалом з 2012 по 2023 роки на роботу до університету було прийнято дев'ять осіб на посади робітників з обслуговування приміщень. Серед цих людей були родичі і знайомі організаторів протиправної оборудки.

Такі "робітники" не перебували на робочих місцях та не виконували функціональні обов’язки. Водночас їм кожного місяця їм нараховували заробітну плату та премії. В подальшому організатори схеми привласнювали ці гроші.

Загальна сума необґрунтовано виплачених заробітних плат та премій складає близько 14,3 мільйона гривень.

Прокурорами Київської окружної прокуратури Харкова направлено до суду обвинувальний акт стосовно трьох обвинувачуваних за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих і особливо великих розмірах. Окрім того, посадовцю вишу додатково інкриміновано видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Слідчі дії співроібтників прокуратури. Фото: Харківська обласна прокуратура

Фігурант справи знайомиться із матеріалами. Фото: Харківська обласна прокуратура

Раніше ми писали, що колишній посадовець "Київзеленбуду" під час ремонту парку у Дарницькому районі Києва переплатив 200 тисяч гривень під час ремонту. Йому загрожує вісім років позбавлення волі.

Крім того, столичні посадовці розікрали мільйони на купівлі кондиціонерів в електрички. Їм уже оголосили підозри.