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В Харькове военный украл оружие — как его наказал суд

29 октября 2024 08:33
Виктория Козырь - редактор
Солдат ВСУ в Харькове уклонялся от службы и украл оружие
Заседание суда. Иллюстративное фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

В Харькове солдат-контрактник, уклоняясь от военной службы, украл оружие из склада воинской части. Суд назначил ему тюремный срок в виде 10 лет лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, пишет "Думка".

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Детали дела

В материалах дела говорится, что военный проходил лечение в военном госпитале и без разрешения покинул медицинское учреждение и не прибыл вовремя на службу. Когда обвиняемый вернулся в свою воинскую часть, он рассказал все своему командованию.

Однако, кроме того, известно, что в период с января по апрель 2023 военный украл пистолет ПМ калибра 9 мм, когда тайно проник на склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Решение суда

Во время судебного заседания военнослужащий раскаялся и признал свою вину. Он объяснил свои поступки тем, что после ссоры с женой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он обстрелял из украденного оружия свой автомобиль.

Дзержинский районный суд Харькова после рассмотрения дела назначил военному наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Чернигове местный житель уклонялся от мобилизации из-за сломанной ключицы. За это суд наказал его.

Кроме того, мы писали, что на Николаевщине военный самовольно покинул свою часть и устроил стрельбу у себя во дворе. Суд решил строго его не наказывать.

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