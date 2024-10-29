Солдат ЗСУ у Харкові ухилявся від служби та вкрав зброю

Засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН

У Харкові солдат-контрактник, ухиляючись від військової служби, викрав зброю зі складу військової частини. Суд призначив йому тюремний термін у вигляді 10 років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду, пише "Думка".

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Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що військовий проходив лікування у військовому шпиталі і без дозволу покинув медичний заклад та не прибув вчасно на службу. Коли обвинувачений повернувся до своєї військової частини, він розповів все своєму командуванню.

Однак, крім того, відомо, що у період з січня по квітень 2023 року військовий викрав пістолет ПМ калібру 9 мм, коли таємно проник до складу ракетно-артилерійського озброєння.

Рішення суду

Під час судового засідання військовослужбовець розкаявся та визнав свою провину. Він пояснив свої вчинки тим, що після сварки з дружиною, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, він обстріляв з викраденої зброї свій автомобіль.

Дзержинський районний суд Харкова після розгляду справи призначив військовому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Чернігові місцевий житель ухилявся від мобілізації через зламану ключицю. За це суд покарав його.

Крім того, ми писали, що на Миколаївщині військовий самовільно покинув свою частину та влаштував стрілянину у себе на подвір'ї. Суд вирішив суворо його не карати.